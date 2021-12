Den lokale kringkasteren Kait8 melder at uværet traff rett på et sykehjem i byen Monette. Minst 20 mennesker ble innesperret i sykehjemmet, som delvis raste sammen.

– Bygningen ser ut til å være ødelagt. Det skjedde fort, men tilsynelatende ble de varslet av tornadoalarmen, sier fylkesdommer Marvin Day.

Minst ett menneske er drept, ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

Uværet ble meldt fredag og skal vare gjennom helgen. Ifølge CNN var det fredag minst 19 tornadoer fordelt over fem amerikanske stater.

Andy Beshear, guvernør i Kentucky har erklært unntakstilstand etter store skader vest i delstaten. Redningsarbeidet er så omfattende at nasjonalgarden er kalt inn for å bistå.

– Vi vet at det er sannsynlig at vi oppleve mer enn 50 dødsfall, sier guvernøren i et telefonintervju med WLKY.

Amazon-lager kollapset

Brannvesenet i delstaten Illinois varsler at det er flere skadde etter at en tornado traff et av Amazons lagerhus i Edwardsville. Flere ble innesperret da bygningen kollapset, ifølge brannvesenet.

TV-bilder viser at et stort antall ambulanser har rykket ut til lagerbygningen. Myndighetene opplyser at det er flere skadde. En tjenestemann sier at det var rundt 100 mennesker i bygningen.

– Mine tanker er med folket i Edwardsville i kveld og jeg har vært i kontakt med ordføreren for å tilby alle ressurser vi kan, sier guvernør i Illinois J.B. Pritzker.

Flere sperret inne

I St. Charles, Missouri er minst tre fraktet til sykehus etter at sterke vindkast og en mulig tornado rammet.

I Tennessee ble flere bygninger skadet, og et ukjent antall mennesker sperret inne i byen Samburg, ifølge politisjef Karl Ullrich.

Totalt sett var mer enn 55 millioner mennesker over hele landet utsatt for alvorlige stormer fredag, skriver CNN.

– Denne dynamiske, vidstrakte stormen vil påvirke mer enn halve landet. Det er et klassisk sammenstøt av luftmasser, sier CNN-meteorolog Gene Norman.

Saken er oppdatert. Lokale myndigheter i Arkansas meldte først om to omkomne, men trakk det senere tilbake og sier nå tallet på omkomne er ett.