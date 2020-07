19 fanger døde og over halvparten koronasmittet i San Quentin-fengselet i USA

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Søndag døde Johnny Avila Jr etter å ha blitt smittet av koronaviruset i San Quentin.

Johnny Avila Jr er den siste av 19 fanger som har mistet livet etter å ha blitt smittet av koronaviruset inne i det beryktede fengselet nord for San Francisco.

Avila ble dømt til døden i 1996 for to drap. Delstaten California har over 700 dødsdømte fanger, men har sluttet å utføre dødsdommene.

Ifølge AP var åtte av dem som mistet livet av covid-19 i San Quentin dømt til døden. De satt på det som kalles «death row» da de ble smittet.

Demonstranter utenfor San Quentin-fengselet demonstrerte 9. juli mot det dårlige smittevernet. «Ingen henrettelser med covid-19» står det på banneret. Foto: Eric Risberg / AP

Fikk beskjed om at han var heldig

Joe Garcia er en av fangene i San Quentin som har blitt syk etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Han har skrevet en kronikk i Washington Post om hvordan det er å bli smittet i fengselet med tittelen:

Joe Garcia skriver for San Quentin News, en avis lagt av de innsatte i fengselet. Foto: San Quentin News

«I San Quentin-fengselet sitter du og venter på at covid-19 kommer og tar deg.»

Garcia skriver at han ble satt i isolat og følte seg dårlig. Han fortalte en sykepleier om at han var kvalm, svettet om natten og hele tiden var svak.

– Du er ikke tungpustet så du må ikke på sykehus. Det er bare kroppen din som kjemper mot viruset. Ta Tylenol (tilsvarer paracet, red.anm.) og drikk mye vann, var svaret fra pleieren.

– Du er en av de heldige, fortsatte pleieren ifølge Garcia.

– Overførte smittede pasienter

I motsetning til mange andre fengsler i USA klarte San Quentin lenge å holde smitten utenfor murene.

I slutten av mai ble det overført til 121 fanger fra et annet fengsel i California, Chino-fengselet. Fangene hadde blitt testet før de ble overført og alle hadde negative prøver.

Los Angeles Times skriver at noen av testene var blitt gjennomført så lenge som fire uker før overførselen.

Dermed hadde noen av dem blitt syke etter testene og brakte dermed viruset med seg til San Quentin.

I det overfylte fengselet hadde deretter viruset gode muligheter til å spre seg raskt blant fangene.

Ved utgangen av juni var det 3462 innsatte i San Quentin. Tall fra fengselet viser antall koronasmittede nå har passert 2000.

Det betyr at opp mot 60 prosent av fangene er blitt smittet. I tillegg har 258 av de ansatte testet positivt.

Langt høyere smitte i fengsler

Nettstedet The Marshall Project samler inn tall og publiserer oversikter over koronasmitte i amerikanske fengsler.

Tallene viser at det 21. juli hadde vært minst 70.717 positive tester blant innsatte. Trenden er økende, med 10 prosent av tilfellene i løpet av den siste uken. Av de smittede har minst 713 fanger mistet livet.

I tillegg kommer at minst 15.707 fengselsansatte er smittet. 54 ansatte er døde av covid-19.

Tallene viser at det er langt større sjanse for å bli smittet i fengsler enn i samfunnet ellers.

Texas er den delstaten med flest smittede. Der er nesten hver tiende innsatte smittet, mens tallet ligger på under 1,5 prosent blant befolkningen som helhet.

I andre delstater er forskjellen enda større. Både i Arkansas og i Ohio er det 15 ganger større risiko for å bli smittet innenfor enn utenfor murene.

Blant de største klyngene

I USA er de største klyngene av smittede i fengsler. En oversikt fra New York Times viser at de 12 største klyngene er fengsler.

Først på 13. plass kommer en slakteribedrift i Sør-Dakota

Største klynger med koronasmitte i USA Ekspandér faktaboks Marion Correctional Institution — Marion, Ohio 2443 smittede San Quentin State Prison — San Quentin, Calif. 2422 smittede Harris County jail — Houston, Texas 1913 smittede Pickaway Correctional Institution — Scioto Township, Ohio 1794 smittede Trousdale Turner Correctional Center — Hartsville, Tenn. 1382 smittede North County jail — Castaic, Calif. 1380 smittede Columbia Correctional Institution — Lake City, Fla.1325 smittede Ouachita River Unit prison — Malvern, Ark. 1307 smittede Avenal State Prison — Avenal, Calif.1251 smittede California Institution for Men — Chino, Calif.1174 smittede Cummins Unit prison — Grady, Ark.1131 smittede Chuckawalla Valley State Prison — Blythe, Calif.1120 smittede Smithfield Foods pork processing facility — Sioux Falls, 1098 smittede Cook County jail — Chicago, Ill.1095 smittede Tyson Foods meatpacking plant — Waterloo, Iowa 1031 smittede «U.S.S. Theodore Roosevelt» — Guam 969 smittede Lansing Correctional Facility — Lansing, Kan. 946 969 smittede Tyson Foods meatpacking plant — Logansport, Ind. 900 smittede East Arkansas Regional Unit prison — Marianna, Ark. 888 smittede Stiles Unit prison — Beaumont, Texas 863 smittede Kilde: New York Times

Piper Kerman har selv sittet i et amerikansk fengsel. Hun er forfatteren av «Orange Is the New Black», boken bak TV-serien med samme navn.

Hun sier til Reuters at det hele tiden har ligget i kortene at amerikanske fengsler ville bli hardt rammet.

– Amerikanske fengsler er stappet fulle ettersom vi har klart flest fengslede i verden, sier Kerman.

Hun viser til Marion Correctional Institution i Ohio, et av fengslene der det først kom et stort utbrudd. Nesten alle i fengselet har testet positivt.

– Det er bygget for 1400 fanger, men nå er det 2600 innsatte der. Det er umulig å stoppe spredningen. Til og med fengselsdirektøren har testet positivt, sier Kerman.

Kerman har også arbeidet i et amerikansk fengsel. Hun sier at smitteklyngene i fengslene også er en fare for samfunnene utenfor murene.

– Det er mer enn 7000 fengsler i USA. Nesten en halv million ansatte går ut og inn hver dag. Det gjør det umulig å holde smitten innenfor fengselsmurene, sier Kerman.