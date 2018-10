189 om bord da indonesisk passasjerfly styrtet i havet

Ifølge den indonesiske katastrofeberedskapen var det 181 passasjerer, inkludert et barn og to babyer, og åtte ansatte om bord i flyet som skal ha styrtet i havet nord for øya Java.

En slepebåt i området har meldt at mannskapet om bord så et fly fra Lion Air falle fra himmelen.

Styrtet etter 13 minutter

Det er funnet vrakrester i havet som antas i stamme fra flyet. Også personlige eiendeler som mobiltelefoner, bøker og bagasje er plukket opp fra vannet.

VRAKGODS: Redningsmannskaper undersøker vrakrester som antar å stamme fra Lion Air-flyet. Foto: ANTARA FOTO / Reuters

Flyet, som er av typen Boeing 737 MAX 8, tok av fra den internasjonale flyplassen i Jakarta rundt klokka 06.20 lokal tid mandag og skal ha styrtet i havet rundt 13 minutter senere.

– Det er bekreftet at det har styrtet, sier Yusuf Latif, talsperson for de nasjonale lete- og redningsenhetene mandag. De samme myndighetene opplyser at det er funnet vrakrester fra et Lion Air Boeing 737-fly i området.

Flyet skal ikke ha sendt ut nødsignal før det forsvant.

Ifølge AP skal 20 ansatte fra landets finansdepartement ha vært om bord i flyet.

– Ambassaden i Jakarta kartlegger situasjonen etter flyulykken. Foreløpig er det ingen indikasjoner på at nordmenn er involvert, sier pressevakt i UD Ane Haavardsdatter Lunde.

Ba om å få snu

Passasjerflyet, flight JT610, skulle fra Jakarta til Pangkal Pinang i Indonesia. Flyet skal ha forsvunnet nær Karawang i provinsen Vest-Java 13 minutter etter avgang.

– Vi kan bekrefte at et av våre fly har mistet kontakt, uttaler talsperson for Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, som sier at de ikke har nøyaktig posisjon for hvor flyet forsvant.

Yohanes Sirait som er talsperson for luftfartsmyndighetene i Indonesia sier piloten ba om å få returnere til flyplassen like før kontakten ble brutt.

SE VIDEO: Redningsmannskaper søker etter det savnede flyet. Det er oppdaget oljesøl i området. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Redningsmannskaper søker etter det savnede flyet. Det er oppdaget oljesøl i området.

– Bakkekontrollen tillot dette, men så mistet de kontakten, sier Sirait til Reuters.

Rednings- og letemannskaper er sendt til det aktuelle området.

Havet er mellom 30 og 35 meter dypt i området hvor man tror flyet gikk ned og dykkere er sendt ut for å søke etter vraket.

Flyet var nytt i august

Lion Air er et av de største lavprisselskapene i Indonesia. Ifølge nettsiden Flightradar24 var flyet helt nytt, levert til Lion Air i august.

Sjefen for selskapet sier til Reuters at ulykkesflyet hadde tekniske problemer på sin forrige flyvning, men at disse var løst før flyet tok av i dag. Han vil ikke utdype hva slags problemer det er snakk om, men at dette vil bli en del av granskingen.

Billigselskapet har tidligere vært involvert i en stor ulykke, da et Boeing 737-800 i 2013 bommet på rullebanen da det skulle lande på Bali.

Indonesiske flyselskaper ble i 2007 bannlyst fra å fly til Europa på grunn av sikkerhetshensyn. Siden da har flere selskaper fått gjenoppta flygningene og i juni i år ble forbudet opphevet.

Boeing 737 MAX 8 ble første gang tatt i bruk av Lion Airs malaysiske datterselskap Malindo Air i fjor. Flytypen erstatter den lignende modellen 737-800.

En talsmann for Boeing sier til AP at de følger situasjonen nøye.

I Norge har Norwegian kjøpt flere fly av typen 737 MAX 8. Norwegian ønsker i dag ikke å kommentere hvorvidt de vil foreta seg noe i lys av ulykken, men sier de har 12 slike fly i trafikk.