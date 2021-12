Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Franskmenn som vil inn på steder som restauranter, kinoer, konserter og museer må vise at de er vaksinert. Samtidig er det mange vaksinemotstandere i Frankrike.

Fransk politi har nå avdekket 182.000 falske koronapass, skriver EuroNews.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin advarer landets innbyggere mot at det å lage, bruke eller selge falske koronapass kan gi opptil fem års fengsel og bøter på opptil 75.000 euro.

Innenriksminister Gérald Darmanin advarer mot falske koronapass. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

400 enkeltpersoner blir nå etterforsket av politiet, sier innenriksministeren. Flere enn hundre er arrestert i saken.

– Medskyldige leger

– Et stort problem med falske vaksinasjonsdokument er at leger og sykepleiere er medskyldige, sier innenriksministeren.

– Det gjør det ofte mer komplisert å bevise, sier Darmanin, skriver France 24.

Smittetallene har vært stigende i Frankrike den siste tiden, ferske tall viser opptil 530 daglige tilfeller blant 100.000 innbyggere.

Frankrike har problem med falske koronapass. Bildet viser statsminister Jean Castex på et vaksinesenter i Leucate. Sammen med ham står en som har fått vaksine og viser fram et ekte vaksinasjonskort. Foto: FREDERIC SCHEIBER / AFP

Vaksineplikt skremmer

Det at flere land vurderer vaksineplikt fører til økt salg av falske koronapass og negative tester.

Bakteppet er at uvaksinerte opplever hverdagen vanskeligere på grunn av påbudene som rammer dem.

I Østerrike har regjeringen vedtatt vaksineplikt for alle fra 1. februar. I Tyskland skal Bundestag stemme over forslaget om vaksineplikt rett over nyttår.

Flere land vurderer vaksineplikt. Bildet viser en demonstrant i Lausanne i Sveits som motsetter seg vaksineplikt. Bildet er tatt 20. november. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

I Hellas får borgere fra 60 år og oppover bot på 100 euro i måneden dersom de nekter å vaksinere seg. I Hellas er det en halv million grekere over 60 år som ikke vil vaksinere seg.

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa sier at de også vurderer vaksineplikt etter voldsom smittespreding på grunn av omikron den siste tiden

Livet for de som ikke vil ta koronavaksine er også blitt vanskeligere i land som ikke vurderer vaksineplikt med det første.

Flere land gjør som Frankrike, innfører krav om koronapass ved inngang til utesteder, konserter, idrettsarrangement, kjøpesentre, kirker blant annet.

Falske koronapass i verden

Andre land enn Frankrike sliter også med falske koronapass.

En reporter i The Guardian skal selv ha blitt tilbudt et falsk vaksinekort for 350 amerikanske dollar.

Det er dette de vil slippe. Politiet i Frankrike gransker en rekke saker der folk har skaffet seg falske koronapass for å slippe å ta vaksine. Foto: ANGELA WEISS / AFP

En som kaller seg «Admin 24/24» i Australia hevder overfor The Guardian at han kan skaffe falske vaksinekort «for alle land». Prisen er 149 dollar.

The Guardian har også kontakt med en i Kamerun i Vest-Afrika som selger falske koronapass. Han hevder å ha skaffet falske vaksinasjonskort for 250 personer. Prisen er 170 dollar og han lover å kunne levere koronapasset innen 48 timer.

I USA ble en sykepleier arrestert i høst i Sør-Carolina. Hun hadde solgt falske vaksinasjonskort og risikerer inntil 15 års fengsel, skriver CNN.

53-åringen fylte ut vaksinasjonskort til amerikanere som hun visste ikke hadde tatt koronavaksine.

Falske QR-koder

Helsemyndigheter i mange land krever koronapass med QR-kode. Det skal være mer sikkert og vanskeligere å forfalske.

Men The Guardian nevner eksempler på falske vaksinasjonskort med QR-kode laget av helsepersonell.

Avisen hadde kontakt med en som kaller seg «Stella Bright». Vedkommende hevder å samarbeide med flere leger.

– De jobber i det offentlige helsevesen men vil redde verden, sier «Stella Bright».

– I en utfordrende situasjon som nå, trenger vi helter der ute som kan beskytte menneskeheten siden våre myndigheter har sviktet oss alle, sier «Stella Bright» til The Guardian.

Politiet i Frankrike gransker hundrevis av saker med falske koronapass. Bildet viser statsminister Jean Castex sammen med en kvinne som nylig er vaksinert og viser fram sitt vaksinasjonskort. Foto: FREDERIC SCHEIBER / AFP