18 døde i helikopterulykke i Sibir

Det var 15 passasjerer og tre besetningsmedlemmer om bord i helikopteret av typen Mi-8 da det styrtet like etter avgang ved Igarka nord for Krasnojarsk. Alle omkom, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Helikopteret gikk i bakken umiddelbart etter at det tok av og ble fullstendig utbrent etter at det tok fyr.

Kom borti last fra annet helikopter

Foreløpig informasjon går ut på at helikopterets rotorer kom borti lasten som hang ned fra et annet helikopter som hadde tatt av like før, og at helikopteret deretter falt ned.

Ifølge russiske medier arbeidet alle de omkomne i det russiske oljeselskapet Rosneft.

Erfaren flyger

Helikopteret tilhører selskapet UTair, et av Russlands største flyselskaper, som har en stor flåte med helikoptre som brukes til og fra russiske oljefelt.

Det russisk-bygde helikopteret ble produsert i 2010, og flygeren hadde 6000 timer flytid bak seg.

Flysikkerheten i Russland er betydelig forbedret siden 1990-tallet da dårlig vedlikehold, utilstrekkelig opplæring og svak offentlig kontroll etter Sovjetunionens sammenbrudd resulterte i mange ulykker.