17 personer bosatt i Sverige omkom i flystyrten i Iran

Sverige utenriksminister, Ann Linde bekrefter dette fredag ettermiddag.

– De var alle noens barn, klassekamerat, venn eller kollega. Mine tanker går til de pårørende, skriver hun på Twitter, og legger til at Sverige krever en transparent etterforskning av hendelsen. De er klare til å bistå i arbeidet, skriver ministeren.

Ti av ofrene var folkeregistrert i Sverige, mens sju av ofrene var svenske statsborgere, opplyser svensk UD til Sveriges Radio.

Alle om bord omkom

Alle 176 om bord omkom da passasjerflyet styrtet like etter avgang fra Teheran onsdag morgen. Det ukrainske flyet var på vei til Kiev.

Det er lagt ned blomster og lys på Borispil internasjonale flyplass i Kiev, hvor flyet skulle lande. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Ifølge Ukrainas utenriksminister var det passasjerer fra syv land om bord – Iran, Canada, Ukraina, Sverige, Afghanistan, Storbritannia og Tyskland. De fleste var fra Iran og Canada. CNN skriver at 15 av passasjerene var barn.

Kan ha blitt skutt ned

Både Ukraina, Canada og Storbritannia bekrefter at de har informasjon som tyder på at flyet ble skutt ned. Iranske myndigheter avviser derimot at flyet ble truffet av et missil på avveie, og hevder at tekniske problemer førte til flystyrten. De har bedt Canada om å frigi bevis som kan bevise at flyet ble skutt ned.

Flyets «svarte bokser» er funnet og spiller en viktig rolle i etterforskningen av hendelsen. Flere land deltar i etterforskningen.