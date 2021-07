Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

23 millioner barn fikk ikke grunnleggende vaksiner i fjor. Det er 3,7 millioner flere enn i 2019, og det høyeste antallet siden 2009, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (Unicef).

17 millioner barn fikk trolig ikke en eneste vaksine i løpet av 2020.

Pandemien får skylda for økningen.

– Mange kommer til å dø

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene i verden og kan være livsfarlig for barn under fem år. Spesielt i fattige deler av Afrika og Asia med et svakt helsevesen kan dette få alvorlige konsekvenser.

– Mange barn kommer til å dø av sykdommer som enkelt kunne ha vært forhindret av vaksiner. I tillegg vil store sykdomsutbrudd være katastrofale for lokalsamfunn og helsetjenester som allerede kjemper en hard kamp mot covid-19, uttaler Unicef Norge i en pressemelding.

De fleste av disse barna bor i lokalsamfunn berørte av konflikter eller i avsidesliggende områder med svært begrenset tilgang til grunnleggende helsetjenester.

«Perfekt storm»

Nå brygger det opp til en «perfekt storm», advarer FN. Og grunnen er enkel.

Helsevesenet verden over har vært rammet av koronarestriksjoner og mange foreldre har unngått de helsestasjonene som har vært åpne i frykt for å bli eksponert for covid-19.

Ifølge rapporten gjelder dette spesielt i India og Nigeria. Som også trekker frem at der er registrert store meslingeutbrudd allerede i Afghanistan, Jemen. Mali og Somalia.

I India ble antallet uvaksinerte barn doblet fra 2019 til 2020.

Den kraftige nedgangen i rutinemessige vaksiner kommer samtidig som mange land har begynt å lette på restriksjonene, selv om pandemien langt fra er over.

Dette kan ikke bare å føre til økt koronasmitte, men også gjøre at sykdommer som det finnes vaksine mot, begynner å spre seg, påpeker FN.

Globalt hadde dekningen for alle de tre dosene med DTP-vaksine, som beskytter mot difteri, stivkrampe og kikhoste, stagnert på 86 prosent de siste årene. I fjor falt dekningen til 83 prosent, noe som betyr at 22,7 millioner barn ikke fikk disse vaksinene.