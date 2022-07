17 drept i rakettangrep i Ukraina

17 er drept og minst 30 personer er såret etter rakettangrepet ved havnebyen Bilgorod-Dnistrovskyi, ifølge ukrainske nødetater. Totalt sju personer er reddet ut i live, blant dem tre barn, opplyses det videre.

Et barn er også blant de døde.

Rakettangrepet skal ha blitt utført fra et fly over Svartehavet, melder Sergej Bratsjuk, talsmann for militæradministrasjonen i Odesa-regionen.

Flere personer skal være begravet under massene etter at deler av bygningen kollapset.

En rakett traff en ni etasjer høy boligblokk mens den andre traff et fritidssenter. Foto: STATE EMERGENCY SERVICES OF UKRA / Reuters

To raketter

Ifølge den ukrainske hærens sørlige kommandosentral ble to raketter brukt i angrepet. Den ene raketten traff en ni etasjer høy boligblokk klokken ett natt til fredag. Bygningen fikk store skader og det oppsto en brann i en lagerbygning like ved. Den andre raketten traff et feriesenter, ifølge uttalelsen.

Minst tre personer døde og en ble skadet ved feriesenteret.

Odesa-regionen sørvest i Ukraina er strategisk viktig. Regionen huser den historiske havnebyen ved samme navn.

Strategisk viktig

Rakettangrepet fant sted etter at russiske styrker torsdag forlot stillingene sine på Slangeøya, som ligger utenfor Odesa-regionens kyst.

Russerne tok det lille landområdet allerede den første dagen av krigen.

Uttrekningen ble et stort symbolsk tap og nederlag for Russland. Øya har vært strategisk viktig for russerne fordi det ligger nærme den viktige byen Odesa. Øya ble internasjonalt kjent da mannskapet på et russisk krigsskip ba de ukrainske styrkene på øya om å overgi seg.

Ukrainerne svarte med meldingen: «Russisk krigsskip, dra til helvete».

Slangeøya ligger i Svartehavet utenfor Odesa.

Etter at Russland ga fra seg kontrollen over øya, kan ikke lenger russerne sette ut luftvernsystemer, radarer eller antiskipsmissiler for å kontrollere hav- og luftområdene ved kysten av Svartehavet, ifølge førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

Den russiske forsvarsministeren sa på sin side at uttrekningen var en «gest av velvilje» og at det viser at Russland støtter at Ukraina igjen kan starte eksport av matvarer sjøveien.

Boligblokken ble totalskadd i det dødelige angrepet. Foto: STATE EMERGENCY SERVICES OF UKRA / Reuters

Fatal uke

Russland har mer enn doblet antall rakettangrep i Ukraina de siste to ukene. Ofte bruker de russiske militære eldre sovjet-raketter med liten treffsikkerhet, ifølge en ukrainsk general.

Mandag denne uken traff russiske raketter et kjøpesenter i Krementsjuk, der minst 18 personer døde og 59 ble såret.

Russlands president avviste på sin side at russiske styrker sto bak angrepet. Human Rights Watch (HRW) slår imidlertid fast at det nettopp var russerne som hadde avfyrt raketten.