17-åring er verdens yngste til å fly rundt jorda alene

Siden 23. mars har 17-åringen jaktet verdensrekorden.

Britisk-Belgiske Mack Rutherford ville bli den yngste til å fly alene rundt jorda i et ultralett fly.

Onsdag landet han Shark-flyet i den bulgarske hovedstaden Sofia, som også var utgangspunktet for turen, og satte dermed punktum for over fem måneder på vingene.

Da Rutherford lettet var han fortsatt 16 år. Han slår dermed to verdensrekorder, både for å være den yngste solopiloten til å fly rundt jorda, og den yngste til å gjøre det i et ultralett fly.

Mack Rutherford med sine to brenn nye verdensrekorder. Foto: STOYAN NENOV / Reuters

Det var CNN som omtalte saken først.

Slo søsteren

Macks flyrute gikk gjennom 52 land. Flyet har en topphastighet på 300 kilometer i timen.

– Jeg vil bruke muligheten til å møte unge mennesker som gjør utrolige ting, gjør en forskjell for lokalsamfunnene deres eller til og med for verden, sa Mack Rutherford til CNN i forkant av verdensrekordforsøket.

Han kunne bare fly mens det var dagslys, og størrelsen på flyet gjorde at han måtte lande når været ble for dårlig, ifølge Guinness World Records.

Mack Rutherford har møtt mange mennesker på veien mot å bli verdens yngste til å fly alene rundt jorda i et ultralett fly. Foto: Virginia Mayo / AP

Det var heller ikke hvem som helst som måtte se seg slått av Mack Rutherford.

Den tidligere innehaveren av de to verdensrekordene var ingen andre enn Macks søster, Zara Rutherford, ifølge Guinness World Records.

Fikk pilotlappen som 15-åring

Å fly ligger i blodet til Rutherford.

I tillegg til at søsteren er tidligere flyrelatert verdensrekordinnehaver, er flere andre familiemedlemmer piloter.

Zara Rutherford måtte se seg slått av lillebror Mack, da han onsdag danket ut begge hennes verdensrekorder. Foto: Virginia Mayo / AP

Mack Rutherford tok pilotlappen allerede som 15-åring, og ble med det verdens yngste pilot, ifølge CNN.

– Da jeg var 15 år fikk jeg lisens og var den yngste i verden på det tidspunktet. Og så da søsteren min fløy verden rundt, tenkte jeg, vel, det er noe jeg faktisk kan prøve å strebe etter og oppnå, sa han til CNN tidligere i august.