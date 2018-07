16 nordmenn forsvant sporløst i 1942: Nå kan «Octavian»-mysteriet være løst

9. januar 1942 forlot det norske lasteskipet «DS Octavian» havnen i Galveston i Texas, USA, med et mannskap bestående av 16 nordmenn og en brite.

Dampskipet var på vei til Saint John i New Brunswick, Canada med svovel og treharpiks. Men skipet nådde aldri frem til havnen.

Lasteskipet og mennene om bord forsvant sporløst. Siden da har forsvinningen vært et mysterium, og man har aldri funnet vraket etter skipet.

HANDELSSKIP: DS «Octavian» ble bygget i 1938, og var en del av den norske handelsflåten. Skipet var eid av Hilmar Reksten. Foto: H.Larsson-Feddes via Krigsseilerregisteret

Historikere har ment at «Octavian» ble senket av den tyske ubåten U-203 denne dagen. Dette er basert på dekkloggen til U-203, som viser senkingen av et uidentifiserbart skip den 17. januar 1942 utenfor Newfoundland, Canada.

Men nye funn endrer historien.

Vrak funnet på overraskende sted

Forrige uke ble vraket av et dampskip funnet av dykkere i det amerikanske ekspedisjonsteamet RV explorer. Dette viser seg å være «Octavian». Overraskende nok fant dykkerne skipet 60 meter under havets overflate utenfor New Jersey i USA.

Dette er 250 mil lenger sør enn der man tidligere har antatt at vraket har ligget.

De fire dykkerne som har vært nede ved vraket, har funnet en plakett som tilhører skipet.

Plaketten avslører at det var det nedlagte verkstedet Nylands verksted som bygde skipet, og kjelnummeret bekrefter at skiltet tilhører «Octavian».

FANT VRAKET: Dykkerne i teamet i RV Explorer som har vært nede ved vraket. Øverst fra venstre: Tom Packer og Mike Dundas. Nederst fra venstre: Rustin Cassway og Brian Sullivan. Foto: Privat/Rustin Cassway

Etter oppdagelsen satte Rustin Cassway, som er en av eierne av RV Explorer, i gang identifikasjonsarbeidet sammen med resten av teamet sitt.

Ved hjelp av flere eksperter, har Cassway og teamet hans fått tilgang på dekklogger, kart som nazistene brukte under andre verdenskrig og annen informasjon som omtaler senkingen.

RESTAURERT: Slik ser plaketten ut etter at grums og alger er renset bort. Rustin Cassway og Norsk Maritimt Museum har vært i dialog om en mulig overlevering av skiltet. Foto: Rustin Cassway

Dette er informasjon som tidligere ikke har blitt koblet til senkingen av «Octavian», og som endrer historien om handelsskipet.

De nye funnene tyder på at det er sannsynlig at det krigsubåten U-123 – ikke ubåten U-203 – som faktisk torpederte «Octavian».

Dekkloggene til U-123 beskriver også en torpedering og senking av et uidentifiserbart skip den 17. januar. 1942. Dette skjedde på samme koordinatene som vraket ble forrige uke funnet.

Den blå stiplede linjen viser ruta til «DS Octavian». Den gule linjen viser ruta til ubåten U-123, som er den faktiske ubåten som senket «Octavian». Det øverste blå punktet viser hvor man har trodd at vraket etter «Octavian» har ligget. Det rød punktet viser der skipet ble senket og nå er funnet. Foto: NRK

Forvirring rundt historien

Det er flere mulige forklaringer på at man i alle år har trodd at skipet ble senket utenfor Newfoundland, og ikke utenfor New Jersey der vraket når er funnet.

RUTA: Dokumentet viser hvor «Octavian» har seilt, og bekrefter at den siste reisen til «Octavian» var til Saint John i New Brunswick. Foto: Rustin Cassway

For det første, ble det faktisk senket et uidentifiserbart skip på Newfoundland samme dag som Octavia forsvant. Det ga grunn til å tenke at dette kunne være «Octavian». Denne antakelsen kan ha blitt styrket ytterligere på grunn av en navneforvirring.

Det er nemlig mulig at Saint John i New Brunswick, som var den planlagte destinasjonen til Octavian, har blitt blandet sammen med Saint John´s i Newfoundland. I tillegg har skipet hatt oppdrag til Newfoundland tidligere, som kan ha forvirret historikerne enda mer.

Norsk museum kontaktet

SVART RØYK: Skipet skal ha blitt borte i en svart røyksky i løpet av 57 sekunder. Det skal ha vært en rolig dag på sjøen, ifølge loggen til kaptein Hardegen. Foto: Rustin Cassway / Rustin Cassway

Dykkerne skjønte raskt at dette var store nyheter for norsk krigsseilerhistorie.

Cassway tok forrige fredag kontakt med sin eneste norske bekjente, som hjalp ham å komme i kontakt med Norsk Maritimt Museum.

– Det må være 20 år siden sist man fant et dampskip fra andre verdenskrig utenfor østkysten i USA, sier Cassway til NRK.

Han sier også at det er mulig å se rester fra stor biter av svovel ved skipsvraket. Dette er et gult grunnstoff som finnes nær vulkaner og i varme kilder.

– Dette er veldig spesielt, sier han.

– Helt utrolig

KONTROLLERT OPPLYSNINGENE: Jørgen Johannessen ved Norsk Maritimt Museum gikk sammen med kollegene sine og systematiserte opplysninger. Foto: Beate Kjørslevik

– Dette er helt utrolig. Jeg kan ikke huske at man har funnet og identifisert et vrak så tydelig 80 år etter senkingen, sier Jørgen Johannessen, marinarkeolog ved Norsk maritimt museum, som ble satt i sving da Cassway og Sommer tok kontakt.

Han har sjekket og kontrollert alle opplysninger han fikk overlevert fra Cassway. Johannessen er hundre prosent sikker på at dette er «Octavian».

– Plaketten er nok bekreftelse i seg selv. Men det svovel-funnet blir det enda mer sikkert, sier Johannessen.

– Historien må endres. Her er det nye funn som viser at det vi trodde ikke stemmer, sier arkeologen.

Barnebarn har fått svar

Paul Norberg er barnebarnet til sjømannen Ole Peder Olsen, som var om bord i dampskipet som ble senket januardagen 1942.

FÅTT SVAR: Paul Norberg, barnebarnet til en av nordmennene om bord, har skrevet om forholdene sjøfolket under andre verdenskrig levde under. Morfaren hans overlevde en torpedering i 1940, forteller han. Foto: Are Mathisen / VG

Norberg ble overrasket da NRK ringte ham og fortalte om nyheten.

– Jeg er veldig overrasket. Jeg hadde aldri tenkt at dette skipet skulle bli funnet. Dette var jo et skip som ligger så dypt at sannsynligheten for å finne det har vært minimalt, sier Norberg.

Han venter nå spent på hva mer man kan finne ut om mysteriet.

Cassway, som er en av dem som står bak funnet, skal ned til vraket igjen om kort tid.

– Det hadde vært betryggende om de fant levninger fra mannskapet, og tatt DNA-tester, sier Norberg.

Mannskapet på DS. Octavian Ekspandér faktaboks Albert Leonard Pott – Lettmatros

Lars Lothe – 2. styrmann

Erling Mareno Østby – Lettmatros

Robert Nobel Thomsen – Donkeymann

Konrad Skarshaug – Kokk

Alf Aune Pedersen – Matros

Ole Peder Olsen – Stuert

Olav Michael Nilsen – 2. styrmann

Søren Johan Monsen – Fyrbøter

Håkon Mjelde – 3. maskinist

Sigurd A. Fosse – Maskinsjef

Lars Eftang – Matros

John Rosbach Egholm – 2. maskinist

Edvard Dale – Matros

Jens L. Dahl – Skipsfører

Olav Bruvik – Fyrbøter

Peder Bernhard Berntsen – Fyrbøter

Hermann Elias Bertinsen – 1. styrmann/telegrafist Kilde: Sjømennenes minnehall. Forskjellige lister over mannskapet om bord varierer mellom å oppgi 17 og 18 menn om bord.