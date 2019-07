16 halshugget i fengselsoppgjør

I fire timer slåss og drepte de hverandre, og det hele startet da en gjeng angrep cella der en annen gjeng var innelåst.

Brann

16 av de drepte ble regelrett halshugget, mens mange andre ble drept da deler av fengslet ble påtent.

Brannen skal også ha hindret fengselsvaktene å bryte inn og stoppe massedrapene.

Ifølge fengselsledelsen så satt den ene gangen fyr på cellen der mange fra en rivaliserende gjeng oppholdt seg. Brannen skal ha spredd seg raskt og tok livet av mange i løpet av kort tid, skriver BBC.

Brasil har lenge slitt med overfylte fengsler og vold blant de innsatte. Fengslet i Altamira hadde i utgangspunktet en kapasitet på 200, men det skal ha vært 309 fanger der. Totalt skal det være 700.000 mennesker som sitter bak lås og slå i Brasil, noe som er blant det høyeste i verden.

Gjengoppgjør

Gjengoppgjør og opptøyer er heller ikke uvanlig. I mai ble 40 mennesker drept da det brøt ut opptøyer i fire forskjellige fengsler på samme dag i Manaus i Amazonas. For to år siden mistet 130 mennesker livet, da rivaliserende gjenger kranglet over kontroll på smuglerruter i regionen. Den gangen ble flere hundre fanger flyttet på grunn av faren for hevnaksjoner.

Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro har flere ganger sagt at han ønsker strengere kontroll og flere fengsler i landet, problemet er bare at fengslende styres av delstatene og ikke føderalstaten i landet.