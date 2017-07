16 døde da militærfly styrtet i USA

KRAFTIG BRANN: Fire timer etter styrten brant det fremdeles i vraket. Foto: Elijah Baylis / AP

En lokal tjenestemann bekrefter overfor Reuters at minst 16 mennesker var omkommet. Det skal ikek ha vært noen overlevende fra styrten.

Ulykken fant sted omkring 135 kilometer nord for byen Jackson, ikke langt fra byen Itta Bena, ved 16-tiden lokal tid mandag ettermiddag. Leting etter overlevende har foregått utover kvelden og natta, men uten funn.

Det amerikanske marinekorpset bekrefter at et av deres fly har vært involvert i en ulykke, men har ikke gått ut med hvor transportflyet kom fra eller hvor det skulle.

Ifølge WSOC-TV i Charlotte skal flyet ha vært på vei fra flybasen Cherry Point i Nord-Carolina.

LokalTV-stasjonen MSNewsNow har lagt ut helikopterbilder fra brannen som viser at det brenner kraftig fra flyets fire motorer.

Flyet styrtet ved en soyabønneåker i Leflore County, et landlig område i Mississippi. Kraftig, sort røyk steg opp fra vraket, og brannfolk måtte holde avstand på grunn av kraftige eksplosjoner. Den tykke røyken kunne ses på flere kilometers avstand. Deler av ulykkesflyet var spredt over et stort område, ifølge nyhetsbyrået AP.

Så svart røyk fra flyet

Vitne Andy Jones sier han jobbet på sin families gård da han hørte et smell. Han så opp og så et fly på vei mot bakken.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, men Jones hevder å ha sett at det kom røyk ut av en av flymotorene mens det var i lufta. Da han kom fram til stedet der flyet traff bakken, var det nærmest pulverisert. Flammene og varmen var så voldsom at han ikke kunne nærme seg vraket for å se etter overlevende.

Ifølge lokalavisa Greenwood Commonwealth skal vrakrester fra flyet være funnet over en strekning på åtte kilometer.

Brannsjef i Greenwood, Marcus Banks, opplyser at de fikk melding om ulykken mandag klokken 16 lokal tid. Fire timer etter styrten, da natten senket seg, var flammene ennå ikke slukket. Fem timer etter ulykken ble hele besetningen på 16 bekreftet døde. 12 av de omkomne skal ha blitt funnet inne i flyvraket.

Ikke mistanke om terror

Ifølge New York Times er føderale etterforskere på vei til ulykkesstedet. FBI-talsmann Brett Carr sier til avisen at det ikke er mistanke om noe kriminelt.

TANKFLY: Det er et fly av denne typen, Hercules KC-130 som styrtet i Mississippi i går kveld. Her er flytypen fotografert over Adenbukta mens det forsyner to amerikanske helikoptre med drivstoff. Foto: HANDOUT / Reuters

Flyet skal være en Hercules KC-130, en modell som brukes til tanking i lufta.

Norsk Hercules-ulykke i 2012

Hercules-fly er i bruk av militære i mange land. Også det norske forsvaret har Hercules-fly som brukes til transportoppdrag.

I 2012 styrtet et norsk Hercules-fly under oppdrag i Sveriges høyeste fjell, Kebnekaise. Flyet var en del av øvelsen «Cold Response» og skulle hente personell og materiell i Kiruna. Fem norske offiserer mistet livet i ulykken.