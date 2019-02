Bak søksmålet står delstatene Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon og Virginia.

Søksmålet ble innlevert i California mandag kveld, melder Reuters.

– Han laget krisen selv

I søksmålet hevdes det at Trumps erklæring av nasjonal krise på grensa mot Mexico, er i strid med grunnloven.

– Det er ingen nødssituasjon på grensa mot Mexico, dette er en krise presidenten har funnet på. Det sier statsadvokat Xavier Becerra i California, som har levert søksmålet på vegne av de 16 delstatene.

Statsadvokat Xavier Becerra i California leverte søksmålet mandag kveld. Dette er 45. gang Becerra leverer inn et søksmål mot Trump-administrasjonen. Foto: JOSH EDELSON / AFP

– Han truer folks sikkerhet

Delstatene sier de blir berørt av krise-erklæringen fordi det gir presidenten muligheten til å flytte penger vekk fra forsvars-prosjekter og nødhjelpstiltak.

Statsadvokat Letitia James i New York sier at president Donald Trump truer folks sikkerhet. Hans kriseerklæring betyr at penger som skulle gå til viktige militære byggeprosjekter, blir flyttet til bygging av Mexico-muren, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Mandag var det store demonstrasjoner flere steder mot presidentens kriseerklæring.

Demonstrantene hadde plakater som hevder at presidenten handler i strid med grunnloven. Foto: ROBYN BECK / AFP