16 delstater saksøker Trump

Trump avsluttet tirsdag det såkalte DACA-programmet, et amnesti for 800.000 barn og unge som har kommet inn i USA på ulovlig vis.

DACA står for «Deferred Action for Childhood Arrivals», og ble til via en direkte ordre fra daværende president Barack Obama i 2012.

Avgjørelsen har fått flere delstater til å protestere, og nå er det levert et kollektivt søksmål mot Trump hos en føderal domstol i New York.

Delstatene som står bak er Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, Massachusetts, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia og Washington.

Demonstrasjon utenfor Trump Tower i New York. Foto: Spencer Platt / AFP

Vil bruke Trumps uttalelser mot ham

Gruppa bruker fem argumenter fra grunnloven for å protestere mot avgjørelsen, og mener blant annet at den har et diskriminerende motiv, skriver CNN.

De påpeker at de fleste som rammes har mexicansk bakgrunn, og mener Trumps tidligere uttalelser om mexicanere bør brukes mot ham.

«Som Trumps uttalelser om Mexico og folk med mexicansk opphav viser, har presidenten vist en vilje til å snakke nedsettende om mexicanere i et villedet forsøk på å sikre støtte fra valgkretsen sin, selv om dette ikke er tillatte motiver for å styre regjeringens politikk», heter det.

En del av søksmålet handler også om Texas, som sammen med ni andre delstater truet Trump med søksmål dersom han ikke droppet DACA-programmet innen 5. september. Søksmålet trekker frem ni tilfeller av diskriminering mot personer av latinamerikansk avstamning i delstaten.

Demonstrasjon utenfor Det hvite hus torsdag. Foto: Jacquelyn Martin / AP

– Like amerikanske som Melania Trump

Trumps avgjørelse har ført til store protester, blant annet foran Det hvite hus og Trump Tower i New York.

Barack Obama kalte avgjørelsen «gal» og «ondskapsfull», mens lederen for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kalte den «dypt skammelig og feig».

– Innvandring er livsnerven i New York. Avgjørelsen om å avslutte DACA er grusom, umenneskelig og ødeleggende for de 42.000 som har kunnet komme ut av skyggene og leve fullverdige liv som følge av programmet, sier New Yorks justisminister Eric Schneiderman.

– De er like amerikanske som førstedame Melania Trump, sier New Mexicos justisminister Hector Balderas.

Onsdag antydet Trump at han kan komme til å snu.

«Kongressen har nå seks måneder på å legalisere DACA (noe Obama-administrasjonen ikke klarte). Hvis de ikke klarer det, vil jeg revurdere saken,» skrev Trump på Twitter.