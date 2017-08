– Vi fikk de første rapportene høsten 2016 og de siste i april, sier talskvinne for det amerikanske utenriks­departementet Heather Nauert.

Minst 16 ansatte og ektefeller ved USAs ambassade på Cuba har slitt med tap av hørsel og andre uforklarlige helseproblemer, forteller hun.

Angrep med sonisk våpen?

Departementet har tidligere antydet at et angrepet med et skjult lydapparat kunne være forklaringen.

– Vi tar situasjonen svært alvorlig, sier Nauert.

Ifølge nyhetsbyrået Ap kan det dreie seg om apparater som lager en lyd man ikke kan høre, men som kan skade hørselen. Angrepet kan ha skjedd med soniske våpen, en enhet som sender lyder som ikke kan høres av mennesker, men som kan forårsake store skader.

Noen av de skadde er sendt til Miami og får behandling på sykehus der. Andre blir handlet av leger fra USA som har kommet til Havanna.

Cuba benekter enhver befatning med saken og sier den blir etterforsket. Men utenriksminister Rex Tillerson har sagt at han forventer at landets myndigheter tar affære.

– Vi mener de cubanske myndighetene er ansvarlige for å finne ut hvem som står bak de helse-angrepene på diplomatene, sa han for to uker siden.

Svekket hørsel, hodepine og balanseproblemer

Detaljer om hvilke helseplager de ansatte og deres nærmeste har fått er lite kjent. TV-stasjonen CBS siterer legerapporter der det står at minst et av ofrene har så store skader at det har rammet sentralnervesystemet og gitt en svak hjerneskade.

Ifølge tv-stasjonen skal de rammede også være plaget med svimmelhet, kvalme og problemer med balansen.

En anonym ansatt hos amerikanske myndigheter sier til nyhetsbyrået Reuters at flere har måttet begynne med høreapparat.

Minst en kanadisk diplomat samt hans familiemedlemmer, har også fått behandling for tap av hørsel og hodepine.

Den kanadiske utenriksministeren Chrystia Freeland sier landet samarbeider med både Cuba og USA i etterforskningen.

Utenlandske diplomater på Cuba bor i hus som landets myndigheter eier, skriver The Guardian. Dermed blir det nå undersøkt om de såkalte helseangrepene kan ha skjedd i hjemmene deres, melder CBS.

Forholdet mellom USA og Cuba har vært anstrengt og kjølig i mange år. Den diplomatiske kontakten ble gjenopptatt av Barack Obama og Raul Castro i 2015.