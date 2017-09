I natt traff den voldsomme orkanen «Irma» flere øyer i Karibia og ødeleggelsene er enorme. En mann på øya Saint-Barthelemy sier til fransk radio at «det var som om en bombe eksploderte».

I Florida i USA forbereder folk seg på at orkanen trolig vil treffe land der i løpet av helga.

Rundt 150.000 mennesker har fått beskjed om å evakuere, og mange har allerede dratt, forteller Hans Erik Bragstad Vist.

VENTER PÅ «IRMA»: Norske Hans Erik Bragstad Vist er i Fort Lauderdale i Florida og beskriver byen som en spøkelsesby. Foto: Hans Erik Bragstad Vist

– Det er ekstremt stille. Folk har pakket bilene sine og kjørt avgårde. Butikkene er tomme for mat, tørrmat, hermetikk, tape, lommelykter, lyspærer og batterier. Det er som de sier «stille før stormen», sier han til NRK på telefon fra Florida.

Les mer:

Tomt for bensin

29-åringen fra Levanger jobber for et amerikansk selskap i byen Fort Lauderdale, som ligger cirka 50 kilometer nord for Miami.

Myndighetene har satt inn ekstra mannskaper for å overvåke den enorme trafikken med folk som reiser nordover for å komme vekk fra orkanen.

– Det er helt tomt for bensin på alle bensinstasjoner. Det er helt sykt. Det er ekstremt lange køer overalt der du kan få tak i det du trenger, enten for å reise bort eller sette deg i huset ditt og vente, sier Bragstad Vist.

BENSINTOMT: Lange køer foran bensinstasjoner, men de fleste er tomme for bensin. Foto: MICHELLE EVE SANDBERG / AFP

– Ødeleggende orkan

Den nasjonale sikkerhetsenheten i USA sier ifølge BBC at «Irma» kan gjøre stor skade når den når den sørlige kysten av USA, fordi «flertallet av folk langs kysten har aldri opplevd en slik orkan».

Bragstad Vist beskriver Fort Lauderdale med rundt 185.000 innbyggere nærmest som en spøkelsesby nå.

– Det er ingen mennesker ute, skolene er helt tomme. Det er kjempestille. Det er en spøkelsesby, sier Bragstad Vist.

Skal ikke reise

Bragstad Vist har foreløpig ikke planer om å reise fra byen. Han forteller at selskapet han jobber for har et tilfluktsrom som skal være spesialbygd for å tåle orkaner. De har derfor hamstret mat og drikke for flere dager.

– Er du redd?

– Ja og nei. Jeg er nok litt redd. Samtidig stoler jeg på at de jeg jobber sammen med har erfaring med sånt vær, sier Bragstad Vist.

Ifølge det nasjonale orkansenteret vil orkanen svekkes til kategori 4 når den treffer land i Florida en gang i løpet av helgen.