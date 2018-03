150 millioner brukere berørt da treningsapp ble hacket

Sikkerhetsbruddet skjedde i februar, men ble ikke oppdaget før på søndag.

– Selskapet tok raskt steg for komme til bunns i hensikten og omfanget av saken, og for å varsle MyFitnessPal-samfunnet om hendelsen, skriver Under Armour i en pressemelding.

Datasikkerhetsekspert Troy Hunt sier til BBC at Under Armour ser ut til å håndtere hackingen bra.

– En vanlig dag på internett

– På mange måter er dette bare nok en ny dag på internett. Et stort selskap opplever et sikkerhetsbrudd og millioner av brukernavn og passord lekkes, sier han.

Aksjene til under Armour falt 3 prosent torsdag etter at nyheten ble kjent. Foto: SPENCER PLATT / AFP

– Til Under Armours forsvar så virker det som om de har gått ut med dette innen fire dager etter at de ble kjent med det og deres metoder for passordlagring er ganske robuste.

Både brukernavn, e-postadresser og passord har kommet på avveie. Men betalingsinformasjon skal hackerne derimot ikke ha fått tak i, ettersom det blir behandlet på en annen måte, ifølge selskapet.

Anbefaler passordbytte

Under Armour sier de har sendt meldinger direkte til brukere som har blitt berørt av hackingen.

– Meldingen inneholder anbefalinger for MyFitnessPal-brukere vedrørende kontosikkerhet og skritt de kan ta for å bedre beskytte deres informasjon, skriver selskapet og fortsetter:

– Under Armour vil kreve av brukerne å bytte passord og oppfordrer brukerne til å gjøre dette med en gang.

