150 dager med krig – neste fase kan bli blodigste hittil

NRK advarer mot sterke bilder.

– Det er 100 prosent terrorisme.

Svetlana Nagaiy møter NRK hjemme i byen Nikopol. Beboerne her ser rett over på de russiskokkuperte områdene på andre siden av Dnepr-elven.

Svetlana Nagaiy kaller de russiske angrepene for terrorisme. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

150 dager er gått siden Russland invaderte nabolandet Ukraina.

Dagen før NRK besøkte Nagaiy og Nikopol ble et boligområde der rammet av flere missiler.

Ukrainske byer er bombardert og lagt øde. Titalls tusenvis av soldater er drept på begge sider. Utstyr for mangfoldige millioner er brukt og ødelagt.

Til gjengjeld er Russland ilagt tunge vestlige sanksjoner.

Fem måneder etter krigens utbrudd er det lite som tyder på en løsning.

Beboerne i Nikopol i Ukraina kan se over Dnepr-elven på det russiskokkuperte Zaporizjzja-kraftverket. Foto: ED JONES / AFP

– Det er tortur av mennesker, og et mareritt. Ikke bare for oss. Her bor det jo små barn også, sier Nagaiy.

Missilangrep mot flyplass

Lørdag skal 13 russiske missiler ha truffet en militær flyplass og jernbaneinfrastruktur i Kirovohrad sentralt i Ukraina. Det sier guvernøren i fylket, Andriy Raikovych, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Flere skal være drept og såret i angrepene.

Natt til lørdag melder den ukrainske nettavisen Kyiv Independent at flyalarmen gikk i de fleste regionene i landet, foruten Kherson og Krim.

Personer søker etter miner i en kornåker i Mykolajiv i Ukraina. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

Ordføreren i den sørlige havnebyen Mykolajiv skal ha meldt om kraftige eksplosjoner rundt klokken 04.30. Deretter meldte ordføreren i Kharkiv om russiske angrep hvor minst en person var såret.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

De siste 48 timene skal det også ha foregått harde kamper i Kherson. Russland prøver sannsynligvis å sakke ned det ukrainske angrepet ved bruk av artilleriangrep langs elven Inhulets. Det skriver britisk etterretning i sin daglige oppdatering.

Går mot «blodigste fase»

Samtidig kan det se ut til at ting blir verre i tiden fremover.

Ifølge ukrainske topper og vestlige analytikere går krigen mot sin blodigste fase til nå. Det skriver The Guardian.

– Det er bare et tidsspørsmål før den neste, blodigere fasen, sier Oleksij Danilov, leder for det ukrainske sikkerhetsrådet, til avisen.

En brannmann driver slukkingsarbeid etter bombing i Mykolajiv i Ukraina forrige uke. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI / Reuters

En ukrainsk offensiv i sør har vært varslet lenge, og de russiske styrkene i området er godt barrikaderte. Det må altså harde kamper til dersom ukrainerne skal slå tilbake russerne.

– Vi kan ikke slappe av. Alle må være klar for en eskalering fra alle kanter. Alt mellom Svartehavet og Azov-havet er i fare, sier Danilov.

Ukrainas visestatsminister Iryna Vereshchuk gikk også tidligere i juli ut og oppfordret ukrainere i de okkuperte områdene til å evakuere.

– Det vil bli en stor kamp. Jeg vil ikke skremme noen, alle skjønner alt uansett, sa Vereshchuk.

Forbereder internasjonal rettssak

I Kharkiv sitter en mann knelende på gaten og leser fra en liten bok.

Han holder hånden til, og ber for sin 13 år gamle sønn. Han ble drept i et russisk missilangrep mot byen.

Faren ber for sin 13 år gamle sønn som ble drept i et russisk missilangrep i Kharkiv i Ukraina. Foto: Sofiia Gatilova / Reuters

Angrepet skjedde ved en bussholdeplass. Nå holder lokalt politi på med å samle beviser for at slike angrep rettet mot sivile er terror.

– Alle disse kriminelle handlingene blir dokumentert av politiet hver dag hele uken. Alt bevismateriale blir samlet og forberedt for en internasjonal rettssak, sier talsperson for Kharkiv-politiet, Olena Baranik.

Politiet undersøker nedslagsstedet for en russisk missil i Kharkiv i Ukraina denne uken. Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Signerte kornavtale

Ukraina blir ofte omtalt som verdens brødkurv. Landet er en av verdens største eksportører av korn. De siste månedene har store mengder korn blitt stående på lager i ukrainske havnebyer, fordi Russland har blokkert havnene.

Fredag ble det derimot klart at Ukraina og Russland har signert en avtale om eksport av korn. Det bekrefter FNs generalsekretær António Guterres.

FNs generalsekretær António Guterres. Foto: LISA LEUTNER / Reuters

Nå kan korneksporten gjenopptas fra tre ukrainske havner i Svartehavet. 22 millioner tonn ukrainsk korn kan sendes ut i verden.

Samtidig skal avtalen bedre Russlands evne til å eksportere korn og gjødsel.

Avtalen førte til at kornprisen falt med 2 prosent fredag, ifølge BBC.

Dagen etter avtalen ble underskrevet kommer det meldinger om at en russisk rakett har truffet en havn i Odesa som er viktig for eksport av korn. Det skriver AFP.

– Fienden har angrepet havnen i Odesa med Kalibr-missiler. To av missilene ble skutt ned av luftvern. To traff havnens infrastruktur, sier Sergij Bratsjuk, en representant for regionen.

Et kornlager i Odesa. Foto: Igor Tkachenko / Reuters

Guterres har sagt til BBC at FN ikke har noen måter å straffe Russland på om de bryter kornavtalen.

– Men det ville vært en absolutt uakseptabel skandale, og hele det internasjonale samfunnet ville reagert sterkt, sier Guterres.