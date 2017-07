15 skogbranner herjer i Montenegro, internasjonal hjelp underveis

– Vi regner med at et brannslokkingsfly som har kommet fra Ukraina nå skal settes inn, noen branner kan bli lokalisert og brannfolkene kan få dem under kontroll, sier en av Montenegros brannmestre, Zoran Babic, til lokale medier ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ber om hjelp

TRUER: Folk i Montenegro tar seg ut fra områder der skogbrannene herjer. Foto: SAVO PRELEVIC / AFP

Skogbrannene i Montenegro blusset opp søndag kveld.

Flere branner på halvøya Lustica har ført til at mer enn 100 turister har blitt evakuert.

Tre byer i nærheten er truet av flammene.

I løpet av natta begynte det å brenne ved hovedstaden Podgorica og to andre byer.

Allerede mandag ble det klart at myndighetene i det lille landet på Balkan måtte be andre land om hjelp til å slokke brannene.

Både Nato, Ukraina, Sveits, Bulgaria og Israel bidrar nå med fly og helikoptre for å få kontroll over flammene.

Bedre i Kroatia

Litt lenger nord, i Kroatia, er situasjonen i ferd med å normaliseres, etter tre dager med skogbranner.

Brannene har rammet en rekke landsbyer rundt den populære feriebyen Split, og de har ødelagt minst 20 hus.

Svakere vind gjorde det tirsdag mulig for fly og helikoptre å delta, noe som gjorde slukningsarbeidet betydelig lettere.

Myndighetene har opplyst at brannene nå er under kontroll, selv om de ikke er helt slukket.

Kjøligere i Portugal

KONTROLL: Et fly fra Canada driver etterslukking av branner i Portugal. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Kjøligere vær har også gjort det lettere å slukke flere titall branner i Portugal.

De siste dagene har temperaturen vært oppe i 35 grader, men onsdag var den falt til 24 grader.

Fortsatt jobber imidlertid om lag 2.400 brannfolk for å hindre at brannene sprer seg igjen, og befolkningen bes om fortsatt å være på vakt.

Området rundt den franske byen Nice har også blitt rammet av skogbrann, men denne var tirsdag under kontroll.

Også i Italia har det begynt å brenne i flere områder de siste dagene.