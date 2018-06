14 millioner Facebook-brukere rammet av feil

Selskapet opplyste om feilen torsdag.

– Vi vil gjerne unnskylde for denne feilen, sier Erin Egan, sjef for personvern i Facebook, ifølge BBC.

Feilen har ført til at brukere, som har valgt at deres innlegg skal være private eller bare skal vises for venner, kan ha blitt vist som «offentlige innlegg» likevel. Altså kan innleggene ha blitt vist for flere enn man hadde tenkt i utgangspunktet.

OFFENTLIG: Brukerne som ble rammet av feilen, fikk innlegg publisert mellom 18. og 22. mai offentlig, selv om de til vanlig publiserer innleggene sine bare for venner. Foto: Skjermdump / Facebook

Feilen skal ifølge selskapet har rammet 14 millioner brukere mellom 18. mai og 22. mai, i forbindelse med at Facebook testet en ny funksjon.

Fem dager

KAN VELGE: Facebook-brukere kan selv bestemme hvem som kan se innleggene. Foto: Skjermdumo / Facebook

Brukere som er rammet av feilen vil få beskjed i nyhetsstrømmen på det sosiale mediet.

– Vi har ordnet problemet og fra og med i dag vil vi informere alle som er berørt, og dem om å gå igjennom innlegg de har lagt ut i perioden, sier Egan.

Det tok Facebook fem dager, til 27. mai, å endre alle innstillingene i innleggene rammet av feilen tilbake til å bare vises for publikummet brukeren vanligvis publiserer innleggene sine for, opplyser hun.

Vanskelig halvår

Selv om denne siste feilen er relativt liten, sammenlignet med problemene selskapet har opplevd den siste tiden, er det nok en pinlig blemme for Facebook som er i hardt vær med tanke på personvern.

Det siste halvåret har Facebook fått hard kritikk for flere sikkerhetshull. I vinter erkjente Facebook at rundt 87 millioner brukere har fått lekket privat informasjon i forbindelse med Cambridge Analytica.

Tidligere denne uken ble det kjent at selskapet har delt brukerdata med kinesiske selskaper og med store produsenter av smarttelefoner som Apple, Samsung og Microsoft.

I april ble også grunnleggeren av selskapet, Facebook-sjef Mark Zuckerberg, avhørt av det amerikanske Senatet og i Kongressen. Der innrømmet han at selskapet hadde gjort feil.