14-åring døydde etter ulukke på tivoli i Århus

Ei 14 år gammal jente døydde etter ei tragisk ulukke på Tivoli Friheden i Århus, ifølge danske TV 2.

Pårørande er varsla.

Ulukka skjedde i berg-og-dal-bana Cobra. Fleire personar sat fastklemde, då ei vogn knakk medan bana var i drift.

Fleire personar er skadde etter ulukka, bekreftar politiet overfor dansk TV 2.

Politiet vart varsla om ulukka kl. 12.50.

Tre personar skadde

Ifølge Østjylland brannvesen er tre personar skadde.

Ein 13 år gammal gut skal ha fått skadar på den eine handa si.

– Ein sit to og to i seks rekker bakover, og det er den bakarste delen som er knekt, og heng under resten av vogntoget, fortalde direktør Henrik Ragborg Olesen.

Berg-og-dal-bana er 25 meter høg, og har ein maksfart på 70 km/t.

Århus Stiftstidende har snakka med eit augevitne som var i Tivoli Friheden då ulukka skjedde.

– Det var eit stort smell, og det var folk som gråt. Ei mor sto ved «Cobraen» og såg opp, medan ho fleire gonger utbraut «mine barn, mine barn», fortel ho til avisa.

Ho presiserer overfor avisa at ho ikkje veit om mora sine barn sat i den delen av berg-og-dal-bana som knakk.

Ber om å ikkje dele videoar i sosiale medium

Østjyllands politi skriv i ei pressemelding at dei no undersøker årsaka til ulukka gjennom tekniske undersøkingar og vitneavhøyr.

Tivoliet er no stengt for publikum. Pårørande og vitne er samla der, og får mellom anna tilbod om hjelp frå psykolog.

STENGT: Tivoli Friheden i Århus er stengt for besøkande etter ulukka. Foto: Snapkartet

Politiet kjem med ei kraftig åtvaring om å ikkje dele bilete og videoar av ulukka i sosiale medium.

Dei ber publikum om å kontakte politiet dersom dei har materiale som kan vere relevant for politiet si etterforsking.

Ikkje første ulukka

Danske DR skriv at det også i 2008 skjedde ei ulukke i den same berg-og-dal-bana. Då var det ei vogn som fall ned. Fire unge fekk alvorlege brotskadar, og ein fekk hjerneristing.

Cobra var då tivoliet sin nyaste attraksjon, og vart stengt i fleire månader for undersøkingar.

Ifølge Ekstra Bladet var det den gongen feil på fleire av boltane på konstruksjonen. Desse feila vart oppdaga fleire timar før ulukka for 14 år sidan, utan at dei vart tilstrekkeleg utbetra.

Direktør Olesen seier til DR at han tenkte på ulukka i 2008. Han veit ikkje om desse ulukkene har noko samanheng, og seier at det er for tidleg å seie noko om det.