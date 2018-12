130 uoppklarte drap i Sør-Sverige: Politiet ber folk om hjelp

Onsdag klokken 12 publiserte svensk politi detaljer om 15 uoppklarte drap. Totalt vil Polisregion Syd gjøre dette i 130 drapssaker fra 1991 og frem til i dag.

Håpet er å løse noen av dem som har blitt liggende uløst i arkivet.

– Ettersom nye saker har kommet inn, har vi rett og slett ikke hatt tid til de sakene som er blitt liggende i arkivet. Vi har en situasjon i hele Sverige som er veldig bekymringsfull. Nesten hver måned har vi nye uoppklarte drap i vår region, sier Bo Lundqvist til NRK.

Han er sjef for kalla-fall-gruppen i Polisregion syd, som jobber med uløste drapssaker.

I Norge ble den nasjonale Cold case-gruppen opprettet i 2015. De har 31 uløste drapssaker på sitt bord, ifølge en VG-artikkel fra august. I Sverige er antallet over 500 og økende.

Færre drap oppklares

– Vi har ikke noe liv lenger. Det har stoppet, sa Diaa Noaman til SVT i fjor.

Sønnen (15) hans ble drept i Malmö 1. januar 2012, og er nå ett av drapene som politiet trenger befolkningens hjelp til å oppklare. Politiet sier de har informasjon som kan støttes opp av vitner. Et halvt år etter drapet utlyste familien en dusør på 100.000 kroner, men ingen avgjørende vitnemål kom inn.

– Det var mange folk som meldte seg uavhengig av pengene, men problemer er at ingen våger å vitne i en rettssak, sa Diaa Noaman.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har drøyt 80 prosent av alle drap i Sverige blitt oppklart.

I løpet av 2000-tallet har tallet sunket til 60–70 prosent.

Ifølge svensk politi skyldes mye av nedgangen i antall oppklarte drap at det er blitt langt flere drap i kriminelle miljøer. I 2015–2016 ble til sammen 56 personer skutt og drept i kriminelle miljøer og bare hvert femte drap oppklart.

– Mange av drapene er koblet til hverandre. Skjer det ett drap, så skjer det ett til som hevn. Slik kan det fortsette ganske lenge. Det gjør også at det blir vanskeligere å oppklare dem, sa kriminolog Mikael Ryding ved politiets Nasjonale operative avdeling til Sveriges Radio i fjor.

– Har fått nye tips

Polisregion Syd er de første i Sverge som publiserer denne typen drapsinformasjon. Lundqvist sier de allerede har fått inn tips.

Det er særlig bildet av offeret og presis informasjon om tid og sted som politiet håper kan være med på å få folk til å huske bedre.

– Kunne ikke dette vært lagt ut tidligere?

– Jo, i prinsippet. Men jo ferskere et drap er, jo mer forsiktig er man. Det vi heller ikke gjør nå, er å gi ut informasjon som vi vet kan bli avgjørende den dagen vi havner i retten. svarer Lundqvist.

Polisregion Syd omfatter en befolkning på rundt 2 millioner. De aller fleste drapene i regionen skjer i Malmö, Karlskrona og Helsingborg.

BER OM TIPS: Informasjonen fra politiet inneholder faktaopplysninger, beskrivelse av tid og sted for drapet og hvor man kan kontakte politiet. Foto: Skjermbilde: Polisen.se

Mange skutt

42 personer er blitt drept og 129 skadd i til sammen 272 skyteepisoder i Sverige hittil i år.

I politiregionen Syd, som omfatter Malmö, har 13 personer blitt skutt og drept.

Torsdag ble en mann skutt og drept i Malmö. Politiet sier til SVT at de tror det blir nye oppgjør på grunn av maktposisjoner i gjengene endres. En del skyldes faktisk politiets innsats.

40 grovt kriminelle sitter varetektsfengslet, et 20-tall av dem for drap og drapsforsøk.

– Når vi pågriper så mange kriminelle i toppsjiktet av gjengene, så blir det et maktvakuum – andre vil ta over, ta plass og vise hva de er gode for, sier Petra Stenkula, sjef for etterforskningsenheten i Region Syd.