13 personer drept på fest av væpnet gjeng i Mexico

Familiegjenforeningsfesten fant sted i byen Minatitlan fredag. Væpnede menn ankom stedet og ba om å få treffe en som gikk under kallenavnet «El Becky», eieren av et lokalt skjenkested, og så begynte de å skyte, heter det i en uttalelse fra mexicanske myndigheter.

Sju menn, fem kvinner og et barn ble drept. Fire andre ble såret i angrepet.

Mannen som angrepsmennene søkte er en bareier i byen. Det er ikke klart om mannen eide baren der skytingen fant sted, eller om han var til stede.

Det er ikke oppgitt noe motiv for skytingen, men den oljerike delstaten er preget av organisert kriminalitet og blodige kamper som jevnlig bryter ut mellom rivaliserende narkobander.

Baren som skytingen fant sted ligger i nærheten av Minatitlans oljeraffineri (Pemex).

Leter etter gjerningsmenn

Hugo Gutiérrez Madonado som er sikkerhetsansvarlig i staten skrev på Twitter at de har satt inn store styrker for å finne gjerningspersonene. Der kondolerer han også slektninger av ofrene og gir solidaritet til de som er såret.

Rekordhøye tall

I fjor høst ble Andrés Manuel López Obrador president i Mexico. Han sverget på han på at skulle jobbe for å få redusert all kriminalitet og volden i landet.

Over 200 000 mennesker har blitt drept siden slutten av 2006. Brutale gjengopprør mellom narkotikakarteller og i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

I 2017 ble stakk maskerte menn ned og drepte elleve mennesker i et barneselskap i byen Tizayuca, nord for Mexico by.

Offisielle tall fra regjeringen viser at antall drepte var rekordhøye i 2018.

President López Obrador skulle etter planen besøke staten Veracruz på søndag.

Oljekriminalitet

President Andrés Manuel López Obrador har også tidligere varslet en storoffensiv mot oljekriminaliteten, som er blitt en betydelig svartebørsnæring i landet. Han har utstasjonert 3200 soldater til å vokte oljeledninger og oljeanlegg.

Oljetyveri koster Mexico 3 milliarder dollar i året. Det er registrert at tyver boret hele 12.581 ulovlige tappehull de første 10 månedene i fjor.

