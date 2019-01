15. oktober i fjor ble nødnummeret 911 ringt fra en adresse i Barron i Wisconsin. I huset bodde 13 år gamle Jayme Lynn Closs og foreldrene hennes. Det var ingen som snakket i telefonen, men operatøren hørte mye bråk og skriking i bakgrunnen

Politiet rykket ut og fant døra sparket opp. Foreldrene til Jayme Lynn Closs var skutt og drept, men 13 -åringen var borte. Hunden til familien var fortsatt i huet.

Politiet mente at 13-åringen også hadde vært der da foreldrene ble drept og at hun hadde blitt kidnappet etter drapet.

Frivillige søkte i flere dager etter Jayme Lynn Closs i Barron i Wisconsin. Nå er hun funnet i live. Foto: Jeff Baenen / AP

Over 2000 tips har kommet inn. Det ble lovet en dusør på 25.000 dollar for tips som kunne oppklare saken og finne jenta. Seinere ble beløpet økt til 50.000 dollar.

Luftet hunden, møtte den savnede

I går annonserte sheriffen i byen at Jamye Lynn Closs hadde blitt funnet i live og et en mistenkt person hadde blitt satt i varetekt.

- Vi er så takknemlige for alle dem som har bedt for oss og ikke gitt opp håpet, sier Jamies tante, Jennifer Smith, til ABC-News.

Politiet vil foreløpig ikke komme med flere detaljer i saken, men en radiostasjon og lokalaviser i forteller om en kvinne som var ute og gikk med hunden da ei jente kom mot henne og ropte at en mann hadde drept foreldrene hennes.

Forsvinningen til Jayme Lynn Closs vekket stor interesse i USA. Nå er gleden stor over at hun er funnet. Foto: Jeff Baenen / AP

Det er ikke offisielt bekreftet at den jenta kvinnen møtte var 13 år gamle Jayme Lynn Closs. Men avisa Star Tribune har flere informasjoner fra kvinnen. Avisa skriver at jenta virket veldig sliten, at hun var skitten og uflidd og kom løpende i alt for store sko da hun ble funnet.

