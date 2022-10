129 omkom i opptøyar på indonesisk fotballkamp

Samanstøytane fann stad på Kanjuruhan stadion i byen Malang på Aust-Java, då rundt 3000 av heimesupporterane storma banen etter kampen som enda 2–3.

Arema og Persebaya Surabaya er dei to øvste klubbane i toppdivisjonen og dei er innbitne rivalar. Politiet hadde på førehand frykta bråk.

I alt 127 tilskodarar døydde. Dei fleste skal ha blitt trampa i hel i trengsel og panikk.

I tillegg mista to politimenn livet, ifølgje politiet og helsestyresmaktene, som har oppretta eit pårørandesenter etter hendinga.

Opprørspolitiet brukte tåregass, noko som skapte panikk blant publikum. Foto: Yudha Prabowo / AP

Skaut tåregass

Opprørspoliti skaut med tåregass for å få slutt på tumultane. Røyken gav mange tilhengjarar pusteproblem og dei svima av. Dette auka panikken i folkemengda.

I panikk sprang hundrevis av menneske mot ein utgangsport i eit forsøk på å unngå tåregassen. Fleire vart kvelte i trengselen, og andre vart trampa ned.

Utanfor stadionet heldt bråket fram og eit stort antal bilar vart stukne i brann.

Brennande politibilar utanfor stadion. Foto: Yudha Prabowo / AP

Rivaliserande klubbar

– Rundt 180 menneske blir framleis behandla på sjukehus, sa politisjef Nico Afinta på ein pressekonferanse, ifølgje det statlege indonesiske nyheitsbyrået Antara.

Meir enn 300 vart frakta til sjukehus, men fleire døydde undervegs eller etter innlegging.

Politisjefen sa at dei hadde foreslått at det berre skulle vere Arema-supporterar til stades på kampen, på grunn av heftig rivalisering mellom dei to klubbane sine tilhengjarar.

Rundt 3000 av til saman 40.000 tilskodarar skal ha komme ut på banen. og ti politibilar vart utsette for hærverk, ifølgje Afinta.

To politimenn døde og ti politibilar vart utsette for hærverk under opptøyane. Foto: Yudha Prabowo / AP

Stansar kampar

Det indonesiske fotballforbundet PSSI nedsett ei gruppe som skal undersøkje hendinga.

– Vi beklagar handlinga til Arema-supporterane på Kanjuruhan stadion, seier forbundssjef Mochamad Iriawan i ei fråsegn søndag.

Kampar i indonesisk Liga 1 er stansa i éi veke som følgje av hendinga, og Arema får ikkje avvikle fleire heimekampar denne sesongen.