Mannens ekskone og ni år gamle sønn var blant dem som ble drept, melder det statlige nyhetsbyrået Agencia Brasil søndag.

Øyenvitner har fortalt at mannen hoppet over en mur for å komme seg inn på en nyttårsfest i Campinas i São Paulo. Deretter begynte han å skyte og drepte elleve personer før han til slutt vendte våpenet mot seg selv.

Lokale medier melder at totalt 15 personer ble skutt og at tilstanden til de tre personene som overlevde skytingen fortsatt betegnes som kritisk, ifølge Reuters.

Ba nabo om hjelp

Skyteepisoden fant sted like før midnatt og nabo Christiano Machado har fortalt TV-stasjonen Globo at han trodde det var fyrverkeri, og ikke skudd som ble avfyrt.

Først da en av de sårede tok seg inn på eiendommen hans, blødende, forstod han at folk ble skutt i nabohuset.

– Vi skulle ut på gaten for å se på fyrverkeriet og feiringene, og da kom en skadet person inn til oss og spurte om hjelp, sier han.

Problemer med vold

Myndighetene mistenker at en konflikt mellom mannen og ekskona ligger bak skyteepisoden, skriver en avis og viser til kilder i militærpolitiet. Mannen skal ikke ha kommet over at ekteskapet gikk i oppløsning.

I Brasil er vold mot kvinner svært utbredt. Hver andre time blir en kvinne drept, og 500 000 blir voldtatt årlig.

Brasil har allerede opplevd en kraftig økning i kriminaliteten, og flere byer i Brasil ligger på topp i antall mord per innbygger.