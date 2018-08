12 personer skutt og drept i løpet av blodig helg i Chicago

Mandag morgen våknet innbyggerne i Chicago i delstaten Illinois opp til nyheten om at helgen som nettopp hadde passert, var den blodigste på to år.

I tidsrommet fra klokka 3.00 fredag til 6.00 mandag morgen ble minst 75 personer i alderen 11 til 62 år skutt, og 12 av dem er hittil bekreftet døde.

Ingen er til nå pågrepet for skyteepisodene. Politiet knytter helgens omfattende voldshendelser til byens kriminelle miljøer.

– Dette er ikke oss, vi er bedre enn dette, sa ordfører Rahm Emanuel i Chicago da han la fram tallene som viser hvor mange som ble skutt i byen i helga.

Ifølge avisa Chicago Tribune framsto ordføreren som sint da han mandag, sammen med politiet, ba innbyggerne i storbyen om å hjelpe dem i å sette en stopper for volden.

– Vi vet alle at det vi så, ikke er Chicago. Vi er bedre enn det vi så, sa Emanuel til reporterne etter at han hadde oppsummert mareritthelga.

Politioverbetjent Eddie T. Johnsen beskriver helgen som «uakseptabelt voldelig».

11-åring skutt og drept

Ifølge CNN er en 11-åring og en 13-åring blant de drepte. Totalt er 14 av skuddofrene mindreårige.

Amerikanske medier skriver at det var 33 forskjellige skyteepisoder i løpet av helgen.

I en av de mange hendelsene ble det løsnet skudd mot en rekke mennesker som deltok i en gatefest.

Blodigste helgen på to år

Helgen er den verste drapshelga siden før 2016. Avisen Chicago Tribune har holdt oversikt med drapsstatistikken i Chicago siden september 2011, og søndag er den hittil verste dagen de har registrert hittil.

På bare tre timer natt til søndag fikk politiet inn meldinger om at 30 personer var blitt skutt forskjellige steder i byen, skriver Chicago Sun Times.

I løpet av morgentimene fortsatte volden og ytterligere 17 personer ble truffet, noe som betyr at totalt 47 personer ble skutt på i løpet av søndagen.

Ingen pågripelser

I løpet av helgen har 46 personer blitt pågrepet for brudd på våpenloven, og 60 skytevåpen har blitt inndratt, skriver CNN.

UAKSEPTABELT: Politisjef Eddie T. Johnsen beskriver helgen som «uakseptabelt voldelig». Foto: Joshua Lott / AFP

Ingen pågripelser er gjort i forbindelse med selve skytingene, og politiet henstiller til folk om hjelp til å få tatt de ansvarlige. Politioverbetjent Eddie Johnson uttrykker frustrasjon over at Chicago-politiet får skylda for volden, når det er de som står for skytingen, som burde stilles til ansvar.

– Det er de samme personene som kontinuerlig begår disse forbrytelsene. Hvor er ansvaret for dem, spør han.

327 drept i år

Drapsraten i Chicago har gått ned de siste årene. Inkludert helgas dødsfall er 327 personer drept i byen i år, en 20 prosent nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Chicago er likevel fremdeles mye mer voldelig enn for eksempel New York City og Los Angeles, til tross for at de to er større byer.