12 blindpassasjerer innestengt på DFDS-skip i en måned

– Vi har store problemer ved Calais, og vi ser det også på ruter fra Polen til Sverige, sier administrerende direktør i DFDS, Niels Smedegaard, til Danmarks Radio.

Han forklarer at de ansatte forsøker å holde blindpassasjerene vekk fra rederiets terminaler.

Patruljer og varmesøkende kamera

Derfor har DFDS innført patruljering i en rekke havner. De har installert varmesøkende kameraer i asfalten og flyr varmesøkende droner over lastebiler som skal om bord.

– Etter at flyktningleiren ved Calais ble stengt har problemet flyttet seg til andre steder, sier Smedegaard.

Også i norske Brevik i Telemark har dette vært et problem, bekrefter kommunikasjonsdirektør Gert Jacobsen overfor NRK. Men det er noen år siden nå.

– Dessuten tar norske myndigheter imot personer når vi tar dem med tilbake til der de klarte å snike seg om bord, sier han.

Det er ikke alle land som gjør det og dermed får rederiene et stort problem hvis de ikke klarer å stanse blindpassasjerer, forklarer Niels Smedegaard.

– Det er helt opplagt ikke rimelig å legge en slik byrde på et privat rederi, mener han.

DFDS sier de har problemer med blindpassasjerer både i norske Brevik, Göteborg, Amsterdam, Rotterdam, Dunkerque, Calais og Dieppe. Men aller størst er problemet i Svartehavet, sier den danske kommunikasjonsdirektøren til NRK.

Ikke minst gjelder det en båt som går i trafikk mellom Ukraina og Tyrkia.

12 personer innelåst på tre lugarer

Niels Smedegaard, administrerende direktør DFDS, sier rederiet ikke får satt i land blindpassasjerer fra Odessa. Nå er 12 personer innelåst i et av deres skip. Foto: DR

Om bord i skipet «Kaunas» sitter 12 personer og der har de vært i en hel måned. Hverken Ukraina eller Tyrkia vil ta imot dem og de er voldsomt frustrerte over situasjonen, melder den danske kringkasteren.

– De har smadret kahytter og forsøkt å starte en brann, sier Smedegaard.

Rederiet har låst dem inne på tre kahytter, sveiset gitter for vinduene og ansatt sikkerhetsvakter for å beskytte besetningen, passasjerene og de 12 fra hverandre. Selv sier de at de er statsløse fra Palestina, mens DFDS mistenker at de er økonomiske flyktninger fra Algerie og Marokko.

Både dansk, ukrainsk og litauisk UD jobber med å finne en løsning på saken.