11. september-offer identifisert etter 16 år

Etter 16 år har en mann blitt identifisert blant ofrene etter angrepet mot World Trade Center.

– Dette er veldig bra! Og en viktig jobb for at de etterlatte skal få visshet, sier Bente Mervåg ved avdeling for rettsmedisisnke fag ved Oslo universitetssykehus.

Familien ønsker ikke at navnet til mannen skal bli publisert.

11. september 2001 fløy kaprere to fly inn i tvillingtårnene i World Trade Center på Manhattan i New York. Identifiseringsarbeidet av de i underkant 3000 omkomne pågår fortsatt.

Over 1000 personer ikke identifisert

DNA-EKSPERT: Bente Mervåg ved Oslo universitetssykehus er en av landets fremste eksperter på DNA-analyse. Foto: Runa Victoria Engen

Så langt har 1641 ofre blitt formelt identifisert etter terrorangrepet.

Omtrent 40 prosent av ofrene har rettsmedisinerne fortsatt ikke lyktes å bekrefte identiteten til.

Mannen som ble bekreftet identifisert mandag, er den første siden mars 2015.

– Det er vanskelig å si om mange flere vil bli identifisert, sier Mervåg.

– Jeg kjenner ikke til hvordan materialet er. Men teknologien utvikler seg stadig, det er jo derfor de klarer å få slike funn nå.

Ny DNA-teknologi

Siden 2001 har DNA-teknologien blitt kraftig forbedret.

– I dag er det mulig å få resultat av mindre mengder DNA og cellemateriale av dårlig kvalitet, forteller Mervåg.

Det rettsmedisinske senteret i New York forteller til AP at de har 21.900 levninger de fortsatt utfører tester på.

Det var få hele kropper som ble funnet etter at tårnene brant og kollapset i 2001. Varme, bakterier og kjemikalier som flydrivstoff gjorde det vanskelig å få sikre DNA-treff.

REDNINGSARBEID: Slik så det ut på bakken etter at World Trade Center hadde rast sammen. Over 1000 omkomne er fortsatt ikke offisielt identifisert. Foto: Shawn Baldwin / Ap

Har testet samme levninger mer enn ti ganger

Prosessen fungerer nå slik at senteret pulveriserer levninger for å hente ut DNA. Deretter blir DNA-et sammenlignet med genetisk materiale samlet inn fra ofre eller deres slektninger. De fleste DNA-prøvene de har testet, tilhører ofre som allerede er identifisert.

I noen tilfeller har forskerne gått tilbake og testet den samme levningen mer enn ti ganger, og håpet at ny teknologi vil gi bedre svar.