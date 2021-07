11 døde og opp mot 70 savnet i ekstremvær i Tyskland

Det har vært kraftig regn og flom i området i natt, og ifølge den lokale TV-stasjonen SWR er ikke faren over.

Nå frykter nemlig politiet i Schuld helt vest i Tyskland, nær grensen til Belgia og Luxembourg, at ytterligere 25 hus vil rase sammen.

– Jeg har aldri noen gang opplevd noe så dramatisk som dette. Elven nærmest eksploderte, forteller et øyenvitne til SWR.

Dette vet vi:

11 bekreftet døde

Minst 70 savnet

Minst 200.000 er uten strøm

Flere byer er totalt isolert

Flere hundre er evakuert fra flere sykehjem

To brannmenn druknet

Ifølge lokale myndigheter er situasjonen for mange av de savnede svært dramatisk. Mange av husene er nå totalt omgitt av vann, og redningsmannskapene når ikke ut til mange av husene på grunn av de store vannmassene. Nå skal helikoptre være på vei til den lille byen i Eifel-regionen.

– Vi har en uavklart situasjon, der flere personer sitter fast på hustakene sine, sier en talsmann for politiet i Koblenz til nyhetsbyrået Reuters.

Flommen har krevd liv. To brannmenn druknet mens de forsøkte å redde noen av dem som var rammet av uværet, skriver Süddeutsche Zeitung.

Den ene av brannmannen skal ha mistet fotfestet og falt i vannet. Den kraftige strømmen førte han så av gårde og til tross for gjentatte forsøk stod ikke mannens liv til å redde. Dette skjedde like etter at han sammen med noen kollegaer hadde reddet en annen mann opp av vannet, skriver WDR.

Flere døde og flere titalls savnet etter flom og huskollapser vest i Tyskland. Du trenger javascript for å se video. Flere døde og flere titalls savnet etter flom og huskollapser vest i Tyskland.

To andre hjelpearbeidere ble i Messerich fanget av flommen på vei til en redningsaksjon, og venter nå på taket av bilen sin.

– Dette er en katastrofe. Folk er døde, savnede og mange er i stor fare. Alt vi har av tilgjengelig ressurser jobber døgnet rundt med stor fare for eget liv, sier Malu Dreyer som er ministerpresident i den tyske delstaten Rheinland-Pfalz. Et av de områdene som er hardest rammet.

Den tyske avisen Bild melder at minst 11 mennesker totalt har mistet livet i uværet og så mange som 70 er savnet i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz.

Flere av de omkomne skal ha druknet i sine egne kjellere.

200 meter bred elv

Et bilde på hvor mye regn som har kommet, kan være at elven Nims som vanligvis er to meter bred her, nå er 200 meter.

Det kraftige regnværet har oversvømmet store områder vest i Tyskland det siste døgnet og flere broer, toglinjer og motorveier er stengt og ifølge SWR har mange nå flyktet opp på hustakene sine. Også skipsfarten på Rhinen er påvirket av uværet.

Deler av delstaten Rheinland-Pfalz har nå erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.

Enkelte steder har det falt 100 liter vann per kvadratmeter i løpet av noen få timer i går kveld, og regnet skal fortsette utover dagen i dag.

En brannmann er på vei ned en oversvømt gate i byen Kordel vest i Tyskland i natt. Foto: Harald Tittel / AP

Klimaendringer

Tysklands værtjeneste DWD opplyste i dag tidlig at flere kraftige regnbyger kan ventes i sørvestlige deler av landet utover dagen, og at spredte regnbyger fortsetter i morgen.

En talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, kalte situasjonen i de verst rammede områdene fryktelig.

– Selv om ikke hver eneste hendelse, hver eneste oversvømmelse har med klimaendringer å gjøre, forteller forskerne oss at dette vil skje hyppigere og med større intensitet som følge av klimaendringene, sier han.

Uværet rammet også Tsjekkia og det østlige Belgia der jernbanen er innstilt. I byen Spa i Ardennene er gatene forvandlet til elver av fossende vann.

Varsel om kraftige nedbør og oversvømmelser er også utstedt i det sørøstlige Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan gå over sine bredder.