Han er tvekroket, skrukkete og nesten tannløs, men i Shyam Saran Negi (102) har valget i India en ivrig deltaker – og verdens største demokrati en prinsippfast forsvarer.

– Å stemme ved et valg fyller meg med samme glede og stolthet nå som i 1951, sier Negi til BBC.

Mannen som blir kalt Indias eldste og første velger har blitt kjendis, og må stadig ta i mot pressefolk i landsbyen sin på 2800 meters høyde langt oppe i Himalaya-fjellene.

– Til de unge vil jeg si at det er viktig å stemme. Hvorfor? Fordi det bare er slik vi selv kan velge hvem som skal styre nasjonen.

ROLLEMODELL: Ved valget 2014 gjorde 97-åringen hva han kunne for å lokke de unge til å stemme. Men å bli tatt til inntekt for noe parti vil han absolutt ikke.

900 millioner stemmer

Med over 900 millioner stemmeberettigede blir parlamentsvalget i India det største valget i verdenshistorien noen sinne, og det vil ta fem uker å gjennomføre.

Delstaten Himachal Pradesh, der landsbyen Kalpa ligger og der 102-åringen bor, skal ikke stemme før i siste valgrunde 19. mai.

Da India fikk sin uavhengighet fra britene i 1947 og skulle avholde sitt aller første valg var han og landsbyen derimot først ute av alle.

UAVHENGIGHET: India ble fritt fra Storbritannia i 1947, og holdt sitt første valg i 1951-1952. Nehru (til høyre) ble landets første statsminister. Foto: AP

Førstemann i 1951

– På grunn av været her oppe i fjellene fikk vi stemme fem måneder før resten av landet. Jeg var innkalt til tjeneste i valgkorpset, men fikk lov å stemme før jeg begynte på jobben. Jeg stemte klokka halv sju om morgenen, har Negi fortalt til indiske The Quint.

Datoen var 25. oktober i 1951, og valget var Indias første.

Men det var først i 2007 at den indiske valgkommisjonen fant ut Shaym Saran Negi var førstemann som hadde avlagt stemme i det frie og demoraktiske India.

Siden har den gamle mannen spilt inn en reklamefilm for stemmeretten – og hatt en liten rolle i en Bollywood-film.

En ekte demokrat

– En gang i tida hadde vi konger som styrte over oss, men etter mange hundre år fikk vi vår frihet. Da ble det bestemt at hvert femte år skulle vi holde valg, der en god og ærlig person skulle velges til å sørge for landets beste, lyder Shyams oppsummering av Indias politiske historie.

NARENDRA MODI: Statsministeren ble valgt med stort flertall for fem år siden. Nå blir valget en folkeavstemming for eller mot ham og hindunasjonalistene. Foto: DIPTENDU DUTTA / AFP

Han har røpet at han stemte på statsminister Narendra Modi og hindunasjonalistiske BJP ved forrige valg, men verner om sine demokratiske prinsipper.

Da lokal BJP-kandidater forsøkte å bruke bilder av 102-åringen i sin egen valgkamp i år, klagde han dem inn for valgkommisjonen.

– Jeg har bare sagt ja til å la bildene av meg bli brukt i kampanjer for å øke valgdeltakelsen, skrev 102-åringen ifølge Hindustan Times.