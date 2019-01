1000 «escape rooms» skal undersøkes i Polen

Fem tenåringer omkom og en mann ble alvorlig skadd da det brøt ut brann i et «escape room» i byen Koszalin nord i Polen fredag.

Polske brannmenn mener at elektrisk anlegg av dårlig kvalitet og dårlig sikkerhet førte til brannen. Polens nasjonale brannsjef, Leszek Suski, sier i dag til nyhetsbyrået AP at det elektriske anlegget var preget av nødløsninger og sto for nært brennbart materiale.

Ikke god nok sikkerhet

– Det var ikke god nok sikkerhet, og det førte til denne tragedien, sier Suski.

Polens innenriksminister har nå bedt om at mer enn 1000 «escape rooms» i Polen skal undersøkes.

De fem tenåringene som omkom, er alle jenter. De skal ha feiret en bursdag og døde trolig av røykforgiftning. De ble funnet i et rom nær brannen, men det var ikke brannskader i rommet de var i, sier brannvesenets talsmann Tomasz Kubiak.

Populært i Norge

«Escape room» går ut på at spillerne er innelåst i et rom, og skal på tid finne løsninger på en rekke problemer og gåter for å finne veien ut. Attraksjonen er populær mange steder, også i Norge.

Det finnes 69 slike rom i Norge, og administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, mener at det er viktig med tilsyn på slike steder i Norge.

– Det er en relativt fersk aktivitet her, så det kunne vært på plass med et kommunalt tilsyn, sier Søtorp.

Hvor ofte brannvesenet kommer på tilsyn, avhenger av type drift og bygg, forteller Søtorp.

– Vi har et tillitsbasert system i Norge. Det betyr at det er eieren som er ansvarlig for sikkerheten, og som kan stilles til ansvar hvis noe skjer.