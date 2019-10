100.000 flykter fra flammene i California

Det er sterk vind i området som gjør at skogbrannen sprer seg svært raskt, skriver Los Angeles Times.

– Asken fra en brann fraktes raskt med vinden og starter nye branner, sier Ralph Terrazas som er brannsjef i Los Angeles til avisen.

Om lag 23.000 boliger som er hjemmet til om lag 100.000 mennesker blir nå evakuert.

1000 brannmannskaper jobber døgnet rundt for å stanse flammene. I tillegg er store politistyrker tilbakekalt for å være med i redningsarbeidet. Foto: David Mcnew / AFP

Brannsjefen forteller at en mann i 50-årene døde av hjerteinfarkt mens han snakket med brannfolkene. Terrazas sier videre at en av hans brannmenn er skadet.

Brannsjefen har 1000 kvinner og menn i arbeid med å forsøke å stanse brannen.

– Ingen av dem kan gå hjem, sier Terrazas til Los Angeles Times.

Vekket naboer på natten

Los Angeles Times har snakket med mange som har evakuert fra hjemmene sine. En av dem er Cece Merkerson som bor i en leilighet i Porter Ranch.

Da hun la seg til å sove så hun brannen på god avstand i Granada Hills. Om lag klokken 2 på natten så hun ut av vinduet, brannen var da farlig nær.

Før den obligatoriske evakueringsalarmen gikk, startet hun å vekke naboene.

– Jeg startet å banke på dørene til alle naboene fordi jeg visste at de sov, sier Merkerson til avisen.

– Jeg banket igjen og igjen og vekket åtte naboer – alle så på på som om jeg var gal, fortsetter kvinnen.

En politileder, Michael Moore, trøster en mann som har evakuert fra hjemmet sitt og lover at brannmannskap er på vei. Jerry Rowe opplevde at taket på huset begynte å brenne. Foto: Michael Owen Baker / AP

Alle kom seg ut fra hjemmene sine i god behold. Avisen skriver ikke om disse boligene er blant de 25 som har brent ned.

Tilbakekalt til jobb

Alle byens politibetjenter som hadde fri eller var kalt på ferie, er tilbakekalt til jobb.

Brannen sprer seg på eksplosivt vis, skriver CBS News på sine nettsider. Ifølge CBS pågår det åtte branner i området sør for Los Angeles.

Foto: Michael Owen Baker / AP

Den amerikanske tv-stasjonens reporter melder at en av brannene startet ved at en renovasjonsbil tømte brennende søppel på en fyllingsplass i Calimesa øst for Los Angeles. På stedet skal det ha vært tørt gress.

En annen brann startet trolig inntil en hovedvei nær høydedraget The Saddleridge torsdag.

Skog- og buskbrannen herjer i et 18 kvadratkilometer stort område rett nord for byen, og så langt har minst 25 bolighus blitt tatt av flammene.

Slokningsarbeidet pågår både på bakken og fra luften.

Et brannslukkingshelikopter dropper vann tett på boliger i Sadleridge utenfor Los Angeles. Foto: Josh Edelson / AFP

Brannen startet torsdag kveld, og helt siden da har sterk vind gjort at brannen sprer seg raskt i det tørre terrenget.

Uten strøm for å hindre nye branner

Onsdag ble strømforsyningen til rundt en million kunder, der blant hus og bedrifter, stanset i et forsøk på å hindre nye skogbranner i California.

Strømstansen er ifølge nyhetsbyrået AP det største forebyggende grepet i sitt slag i USAs historie.

Målet er å forsøkte å forhindre at branner starter på grunn av feil på kraftlinjene, skriver NTB.

Regionen stålsetter seg nå, med tidligere års tragedier friskt i minne.

Alt tilgjengelige ressurser fra brannvesenet og politiet er satt inn i arbeidet med å stanse brannene og med å evakuere innbyggerne. Bildet er fra The Saddleridge i bydelen Porter Ranch i utkanten av storbyen Los Angeles. Foto: Josh Edelson / AFP

Oakland-ordfører Libby Schaaf ba tirsdag innbyggere om å ikke kontakte 911 med mindre det er en nødssituasjon og ba folk om å forberede seg på brannfaren.

Tidligere branner med mange døde

– Vi alle vet hvilke ødeleggelser branner kan skape, sier ordfører Schaaf.

Nyheten kommer samtidig som San Francisco markerer to år for skogbrannene som tok 44 liv og ødela tusenvis av hjem i oktober i 2017.

Strømkuttet vil også gjelde deler av Sierra Nevada hvor 85 personer mistet livet i november i en brann som et kraftselskap får skylden for.