100 surrogatbarn i Ukraina forenes endelig med foreldrene

Mer enn hundre barn født av surrogatmødre har ligget og ventet i flere uker på forskjellige klinikker i Ukraina.

På grunn av reiserestriksjoner kom foreldrene, som er fra tolv forskjellige land, ikke inn i landet.

Etter mye blest har ombudskvinnen Lyudmila Denisova lettet på restriksjonene.

Her venter babyene på foreldrene sine

– Utrolig øyeblikk

Andrea Diaz fra Argentina måtte vente i tre måneder og sitte to uker i karantene for å møte sitt nye barn, men beskrev øyeblikket som «utrolig». De har reist nesten 13.000 kilometer.

RØRENDE: Andrea Diez og ektemannen har reist helt fra Argentina og gjennomgått to uker i karantene. Nå kan de endelig holde barnet deres i armene. Foto: AP

– Vi måtte bli på rommet, vi kunne ikke engang gå ut. Det var strenge regler, og vi gjorde alt for å klare dette sa Diaz til pressen.

– Angst, frustrasjon og glede: dette er følelsene vi kjente på i 12 dager. Dette er en veldig god slutt på historien, utrolig, fortsatte hun.

Koster å holde håpet oppe

Ventetiden var også over for et annet par fra Argentina, Jose Perez og Flavia Lavorino.

Frem til onsdag hadde de bare sett bilder og videoer av sønnen Manu.

Perez og Lavorino hadde prøvd å få barn i flere år før de vendte seg mot surrogati.

– Hvert år er vanskelig, og for hvert år som går sitter du også med smerten fra de forrige, sa Perez til Reuters.

– Det koster mer å holde håpet oppe. Man blir tynnslitt både fysisk og mentalt, så de siste årene var enda verre enn de forrige, la han til.

Blomstrende næring

I mai sa ombudskvinnen Denisova til nyhetsbyrået AP at antallet ventende babyer kunne steget over tusen hvis situasjonen vedvarte.

Hun sier 31 av familiene allerede har kommet til Ukraina for å hente barna sine. 88 av 119 familier har hittil fått lov til å komme.

BURDE AVVIKLES: Ombudsmann Lyudmyla Denisova (t.h.) i Ukraina mener den voksende surrogatindustrien er et problem, og ville heller sett at tilbudet var begrenset til ukrainske statsborgere. Foto: AP

Surrogati er en blomstrende næring i Ukraina. Der finnes det omtrent 50 klinikker.

Ukraina er et av de eneste landene der tjenesten er tillatt for utlendinger.

OVERLEVERING: Her er to sykepleiere på vei til å overrekke barn født av surrogatmødre til deres nybakte foreldre på hotellet der barna har ligget i flere uker nå. Foto: AP

Foreldre må betale rundt 500.000 kroner for å skaffe seg barn ved hjelp av denne tjenesten. Om lag 40 prosent går til den biologiske moren.

Problemstillingen fikk mye oppmerksomhet for en snau måned siden.

Da la Biotexcom, Ukrainas største surrogatiklinikk ut en video som viser titalls babyer på rekke og rad i krybbene deres.

Biotexcom ville forsikre sine kunder i 12 land – Kina, USA, og en del europeiske land – om at barna deres var i gode hender.