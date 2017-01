100 savnet i Middelhavet etter båtforlis

Båten forliste ca. 50 mil utenfor den libyske kysten, melder Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM.

– Redningsmenn har funntet bare fire overlevende fra båten som skulle frakte 110 mennesker i tøffe sjøforhold, sier organisasjonens talsmann Flavio Di Giacomo til CNN.

Fire personer reddet

Det er usikkert hvilke nasjonaliteter migrantene tilhører.

Den italienske kystvakten, som gjennomfører søk i Middelhavet, sier de fant åtte døde og fire overlevende. Et fransk marineskip og to handelsskip skal også være involvert i søket.

Kystvakten forteller videre at søkeforholdene ble vanskelige da mørket falt på, og at 100 stykker fortsatt er savnet.

Overfarten over det sentrale Middelhavet regnes som en av verdens farligste migrasjonsruter.

Over 5.000 flyktninger og migranter omkom i forsøk på å krysse Middelhavet i fjor. Det er en økning på 34 prosent fra året før, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Les også: Flere barn flykter alene over Middelhavet

Reddet 123 mennesker

Fredag reddet den italienske kystvakten 550 mennesker som flyktet over Middelhavet. Leger uten grenser, som var involvert i redningsaksjonen, sier de fant 123 mennesker i en oppblåsbar plastbåt.

MINDREÅRIGE FLYKTNINGER: Stadig flere barn flykter alene over Middelhavet, i håp om en bedre framtid i Europa. Foto: Emilio Morenatti / Ap

FNs høykommissær for flyktninger anslår at mer enn 1000 mennesker har ankommet sjøveien til Europa i løpet av de to første ukene i 2017.