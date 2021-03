10 millioner trenger hjelp, men ingen bistandsarbeidere får slippe til

Pandemien har gitt det kommunistiske diktaturet i Nord-Korea en gyllen anledning til å stenge landet ytterligere fra omverden.

Selv om landet ikke har rapportert et eneste covid-19 tilfelle, bestemte landets leder Kim Jong-un allerede i januar i fjor å stenge landets grenser totalt og lukke verden ute. Samtidig ble det forbudt å reise inn i landet.

Torsdag 18. mars måtte også de siste internasjonale bistandsarbeiderne forlate landet. Det betyr at det ikke er noe internasjonalt personell fra FN, Røde Kors eller andre humanitære organisasjoner i landet.

Famler i mørket

Torben Bjørke-Henriksen er seniorrådgiver for Asia i Røde Kors. Selv om han har reist utallige ganger til Nord-Korea de siste 20 årene føler han seg ikke sikker på hva som skjer i landet nå. Foto: Olav A./Røde Kors SALTBONES / SALTBONES; Olav A./Røde Kors

– Vi er svært bekymret for den humanitære situasjonen. Nå famler vi i mørket og må basere det vi tror om situasjonen på det vi vet fra erfaringen vår gjennom mange år.

Det forteller Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors. Han har besøkt det svært lukkede landet over 20 ganger, og er blant de nordmennene som kjenner Nord-Korea best.

Landets ledere har gjennom flere tiår erklært at landet skal være selvforsynt og stå på egne ben men det stemmer ikke sier Bjørke-Henriksen

– De er robuste, jeg har vel aldri sett noen som kan klare seg med så lite som nordkoreanerne. men de er avhengig av både mat og legehjelp, Jeg har selv sett barn i tenårene som ser ut som det er 5–6 år pga. mangel på mat.

300 gram mat

Da eksperter fra FN besøkte Nord-Korea våren 2019 fant de ut at over 10 millioner var truet av sult. I mangel på mat hadde myndighetene kuttet ned de daglige matvarerasjonene til 300 gram, og det var ventet ytterligere kutt.

Hva som foregår i Nord-Korea er selv under normale omstendigheter vanskelig å vite sikkert. Nå har det blitt enda vanskeligere.

Siden januar 2020 har ikke internasjonalt humanitær personell basert i Nord-Korea hatt anledning til å følge opp prosjekter i Nord-Korea, men har måttet oppholde seg i Pyongyang, under et svært strengt smittevernregime.

De siste internasjonale humanitære leveransene til landet, blant annet medisiner fra Røde Kors, ble levert i august 2020.

Ikke bare bistandsarbeidere men også diplomater har måttet forlate Nord-Korea etter at landets leder bestemte seg for lukke landet helt for omverden. Her er det russiske diplomater og barn som kom seg ut på en dresin i slutten av februar. Foto: HANDOUT / Reuters

Fraværet av internasjonalt personell i et land hvor millioner av mennesker er avhengig av humanitær hjelp er svært alvorlig, da disse er de eneste sannhetsvitnene om situasjonen i landet.

– For å kunne følge med er vi nå helt avhengig av rapportene vi får fra Nord-Korea Røde Kors, men som de fleste andre i landet jobber de for myndighetene. Dermed vet vi ikke hva som nå foregår, sier Torben Bjørke-Henriksen til NRK.

Urtemedisin

Hva innebærer det når det ikke kommer noe mat og medisiner utenfra?

– Når ikke Røde Kors får levert medisin så har de ikke noe. De behandler så kroniske sykdommer med urtemedisin. Da må man nok være strek i troen om det skal ha noen effekt, sier Torben Bjørke-Henriksen.

Og han legger til at når det ikke leveres mat så må folk gå sultne. Spesielt nå om vinteren når matlagrene er mindre. Det går spesielt ut over de unge og mange barnehjem er avhengig av leveranser fra FN og andre organisasjoner.

Til tross for sult og mangel på medisiner prioriteter Nord-Koreas ledere militæret. Den siste tiden er to raketter skutt opp. Foto: KCNA / Reuters

At folk sulter og mangler medisiner har ikke hindret landets leder i å vise muskler. De siste ukene har Nord-Korea skutt opp det sørkoreanske militære ledere mener er to raketter av typen som landet har forbud mot å lage.

– Oppskytningen truer freden og stabiliteten i vårt land og regionen, og det er et klart brudd på FNs sanksjoner, sa Japans statsminister Yoshihide Suga på en pressekonferanse like etterpå.

Militæret først

Det ser ikke ut til å bekymre ledelsen i landet. Politikken i landet bygger på en ideologi som sier at partiet og samfunnets interesser må settes foran individets. Siden 1994 har prinsippet om «militæret først» spilt en viktig rolle. Det innebærer at militæret prioriteres i statsbudsjettet og at militærets interesser settes foran alt annet i samfunnet.

Nord-Korea har ikke noen tilfeller av korona hevder landets leder. Likevel måles temperaturen til skoleelever og landet er nærmest hermetisk lukket for omverden. Foto: Jon Chol Jin / AP

– Vi håper at myndighetene har lært av sultkatastrofen på slutten av -90 tallet da nærmere 3,5 millioner mennesker døde. Men vi kan stå over en ny situasjon hvor det må raskt inn humanitær bistand når det er mulig. Akkurat nå så vet vi rett og slett ikke omfanget, sier seniorrådgiver i Røde Kors Torben Bjørke-Henriksen til NRK.