10 år i fengsel, 500 millioner rubel i straff og inndragelse av statlige utmerkelser. Dette var aktors påstand mandag i saken mot Russlands tidligere minister for økonomi og utvikling Aleksej Uljukajev.

–Det er ikke lagt fram bevis og min klient må frifinnes var advokat Timofej Gridnjevs svar, og dermed tyder alt på at saken blir anket og det blir nye runder i det som mange kaller en av de merkeligste, men også viktigste rettssaken på mange år i Russland.

«Kom og hent gaven»

Det slo ned som en bombe da den tidligere høyt respekterte russiske ministeren for økonomi og utvikling Aleksej Uljukajev ble arrestert natt til 15. november 2016.

Uljukajev var den høyeststående russiske politikeren siden 1993 som er arrestert for å ha mottatt bestikkelser. Men størst interesse vakte opplysningene om hvordan selve pågripelsen hadde foregått.

Ifølge russisk politi hadde de spanet på Uljukajev i lengre tid, blant annet gjennom å avlytte hans telefon. Den snappet de opp en samtale mellom ministeren og den mektige sjefen for Russlands største oljeselskap Igor Setsjin.

I samtalen skal Setsjin ha bedt Uljukajev komme innom Rosnefts kontor ved Moskva-elven sentralt i Moskva for å motta en gave, som de tidligere hadde snakket sammen om.

Vin og fisketur?

Uljukajev dro til Setsjin for å hente gaven, som han selv trodde var en koffert som inneholdt noe god vin som Setsjin hadde snakket om han ville gi ministeren, da de to møttes noen uker tidligere i forbindelse med en konferanse i indiske Goa.

Setsjin hadde møtt Uljukajev i hverdagsantrekk denne novemberkvelden, og de skal i ha snakket om at det hadde vært hyggelig å dra sammen på fisketur.

Igor Setsjin er direktør i Rosneft og en av Russlands mektigste menn Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Men da Uljukajev kom ut etter møtet, slo politiet til. Da de seinere åpent kofferten, kunne de vise at ministeren at han hadde mottatt 2 millioner dollar i sedler, mer enn 15 millioner norske kroner.

Bildene av den sjokkerte Aleksej Uljukajev som blir ført bort av politiet, ble umiddelbart vist på russiske TV-kanaler. Neste dag avsatte president Vladimir Putin ham som minister. Seinere har Uljukajev sittet i husarrest i sitt hjem i Moskva.

I denne kassen skal ifølge russiske politiet de to millioner dollar som Aleksej Uljukajev mottok i bestikkelser ha ligget Foto: Anastasia Kornya / AP

Kamp om oljeaksjer

Aleksej Uljukajev var kjent som en av de mer liberale medlemmene av den russiske statsministeren Dmitrij Medvedjevs regjering.

Igor Setsjin hadde samme bakgrunn som president Vladimir Putin, det sovjetiske og russiske sikkerhetspolitiet KGB og FSB.

Bakgrunnen for at Uljukajev skulle være villig til å ta imot en bestikkelse som selv i russisk målestokk er enorm, var en overtakelse av en statlig aksjepost i det regionale oljeselskapet Bashneft. Her handlet det om enda større penger.

Rosneft ønsket å presse prisen ned med mer enn 2,5 milliarder norske kroner, og forlangte også at Uljukajev og hans departement holdt andre potensielle kjøpere unna. Uljukajev og flere andre i den russiske regjeringen var skeptisk til at statlige Rosneft på denne måten skulle overta et annet oljeselskap.

Rosneft er et av verdens største oljeselskaper. Her fra et av anleggene deres utenfor Neftejugansk i vest-Sibir Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Det var i denne situasjonen Uljukajev, ifølge Setsjin og Rosneft, skal ha forlangt en betydelig sum under bordet. Dette var disse pengene han ifølge dem kom for hente denne høstkvelden, uten å vite at det var satt i gang en større operasjon for å avsløre ham.

Selv avviser Uljukajev dette totalt, og det merkelige er at den "gaven" kom lenge etter at selve saken var avgjort i den russiske regjeringen og Rosneft hadde overtatt aksjeposten i Bashneft.

Putin advarer

Rettssaken mot Uljukajev har pågått i en distriktsdomstol i Moskva i hele høst, og har gitt publikum et innsyn i det russiske maktelitens hemmelige liv som nok de fleste har ant, men som det har vært få bevis om.

Russiske påtalemyndigheter har vært helt klar i at Aleksej Uljukajev er skyldig i omfattende korrupsjon og at det at han som minister tar imot en omfattende bestikkelse, må straffes hardt, også som skrekk og advarsel til andre politikere som kunne tenke seg å gjøre det sammen.

Mange kommentatorer har også pekt på at dette trolig er en sak der president Vladimir Putin har hatt en finger med i spillet helt fra starten av, og at meldingen til den russiske makteliten, både politikere og forretningsfolk er klar; Jeg har makt til å gjøre hva jeg vil med dere, om det er nødvendig.

Uljukajev og hans forsvare har på sin side sagt at de er lokket i en felle og at det ikke finnes bevis for at det var avtalt at det skulle betales 2 millioner dollar eller mer enn 15 millioner norske kroner i bestikkelser.

Russlands president Vladimir Putin sammen med Aleksej Uljukajev 10 oktober 2016, vel en måned før den russiske økonomiministeren ble arrestert Foto: Alexei Druzhinin / Ap

Setsjin har dårlig tid

Igor Setsjin er fire ganger i høst innkalt til retten i Moskva for å vitne i saken, men har hver gang unnlatt å møte fordi han sier han ikke har tid. Dermed har retten måtte nøye seg med å lytte på en del lydbåndopptak av tilsynelatende gemyttlige samtaler mellom Rosneftsjefen og ministeren.

Det at Igor Setsjin, som er kjent som en nær venn av Russlands president Vladimir Putin, ikke møter opp i en rettssak der han spiller en helt sentral rolle, har fått mange til å konkludere med at det er lenge før loven er lik for alle i Russland.

I lydbåndopptakene gjør Setsjin også et svært lite fordelaktig inntrykk gjennom å fleipe med spørsmål som handler om store verdier og framtiden til Russlands største oljeselskap, med statlig aksjemajoritet.

Det var en gang. Rosneftsjefen Igor Setsjin sammen med økonomiminister Aleksej Uljukajev i august 2016 Foto: POOL / Reuters

10 år i fangeleir?

I sitt siste innlegg i retten i Moskva mandag, holdt Aleksej Uljukajev fast ved at han var i god tro da han dro til Rosneft for å hente de 10–12 flaskene med eksklusiv vin som Setsjin hadde lovet ham.

Nå trues han altså med 10 år under strengt regime i fangeleir, og en bot som selv en mann med hans tidligere posisjon vil ha store vanskeligheter med å betale. Spørsmålet er også om Uljukajev og hans støttespillere har nok midler til å fortsette en kostbar rettsprosess i det uendelige, selv om alt tyder på at de kommer til å anke når dommen i denne saken kommer, trolig om noen uker.