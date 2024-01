Reuters er blant internasjonale medier som omtaler 1-årsdagen til det yngste gisselet hos Hamas i Gaza.

Selv om lille Kfir Bibas må feire bursdagen i fangenskap, kobles 1-årsdagen hans til en positiv nyhet for mange i Israel.

1-årsdagen til Kfir Bibas ble brukt til en markering med krav om at gisler må settes fri. Bildet viser slekt og støttespillere i Buenos Aires. Foto: Gustavo Garello / AP

I dag skal Røde Kors starte med å levere medisiner til gisler som har et stort behov for det.

Det kommer etter at Frankrike og Qatar tidligere i uka forhandlet fram en avtale mellom Hamas og Israel.

Planen er at gisler skal få medisiner og palestinerne i Gaza skal få mer nødhjelp.

1-års dagen markert i Argentina og Israel

Onsdag kveld krysset lastebiler med de første leveransene med medisiner og nødhjelp grensen fra Egypt til Gaza.

1-års dagen er markert både i Israel og i Argentina, ettersom Kfir Bibas er israelsk-argentiner.

Slektninger av det yngste gisselet Kfir Bibas markerer bursdagen hans i Buenos Aires. Foto: Gustavo Garello / AP

Flere medier har sendt ut bilder fra markeringer i Buenos Aires i Argentina og fra kibbutzen Nir Oz i Israel. Blant medier til stede i kibbutzen er Reuters.

Slektninger i begge land har deltatt i 1-års markeringene.

Bortført da 9 måneder ung

Den lille gutten med rødt hår var bare 9 måneder gammel da han ble bortført sammen med storebror Ariel og foreldrene Shiri og Yarden.

Det skjedde dagen da terrorister fra Hamas angrep Israel 7. oktober.

Familien bodde i kibbutzen Nir Oz, da Hamas angrep.

Kfri Bibas sin bursdag i dag var tema da Israels president snakket i Davos. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Det antas at det er 132 gisler igjen i Gaza, men trolig er «to dusin» av dem drept eller døde av andre grunner.

Blant de 132 gjenværende gislene er det 111 menn, 19 kvinner og to barn. Barna er den nevnte 1-åringen Kfir og broren hans Ariel på 4.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press som bruker FN-organisasjonen OCHA samt helsemyndighetene i Israel og i Gaza som sine kilder.

1-åringen tema i Davos

At gislene endelig skal få medisiner var tema da Israels president Isaac Herzog deltok på Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits torsdag.

Avtalen er at det er Røde Kors som skal levere medisiner til gislene. Israels president håper at Hamas ikke stikker kjepper i hjulene for leveransene.

– Vi ber for at alle medisinene vil nå dem, men det er bare begynnelsen, sier Herzog under Verdens økonomiske forum i Davos, skriver Reuters.

Uttalelsen kom mens han holdt opp et bilde av den yngste av gislene.

Israels president sa at det er 132 gisler som fortsatt holdes på Gazastripen av Hamas.

Herzog: Hamas kan aldri styre Gaza

Presidenten la videre vekt på at han har en visjon om at israelere og palestinere skal kunne leve fredfullt sammen når krigen en dag tar slutt.

Men han la også vekt på i sin tale i Davos at han mener terrorangrepet 7. oktober gjør at Hamas aldri mer kan styre Gaza, skriver Reuters.

Torsdag 18. januar fyller det yngste gisselet Kfir Bibas 1 år. Bildet viser en slektning i Argentina som markerer bursdagen i Buenos Aires. Foto: Gustavo Garello / AP

Herzog minnet om at før angrepet 7. oktober var det en positiv utvikling på gang i regionen. Han viste til at Saudi-Arabia og Israel var i ferd med å opprette diplomatiske forbindelser.

Han framhevet avtalene som ble inngått med Emiratene og Bahrain i 2020.

Netanyahu gjentar nei til palestinsk stat

Mens Isaac Herzog har en seremoniell rolle, er den reelle politiske makten hos regjering og statsminister.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa torsdag ettermiddag at han har gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen.