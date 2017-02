- Saken er ikke løst før French er hjemme

I et eksklusivt intervju med NRK i dag sier justisminister Alexis Thambwe Mwamba i Den demokratiske republikken Kongo, at president Joseph Kabila har gått med på å benåde Joshua French og justisministeren garanterer at det vil skje i løpet av 2017.

Men advokat Hans Marius Grosvold har ikke hørt om det:

– Nei, jeg er ukjent med at det er så konkret og nært forestående som det gis uttrykk for der, sier Grosvold.

Han sier at Utenriksdepartementet lenge har jobbet med dette overfor kongolesiske myndigheter og sett på flere ulike alternativer og avtaler for å få ham hjem.

– Jeg tror nok jeg kan si at det arbeidet fortsetter. Det er ingen grunn til å avslutte dette arbeidet nå, sier Graasvold.

TVILER: Advokat Hans Marius Grosvold tviler på om Joshua French blir benådet nå. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

Ikke bare en som bestemmer

– Hvor troverdig er det at justisministeren sier det?

– Det som har vært en av utfordringene for norske myndigheter er å få samlet alle de rette personene på kongolesisk side om en løsning. Dette er ikke en avgjørelse som ligger på en hånd. Jeg er selvfølgelig glad om man har samlet seg om en konkret løsning i Kongo, men det er ukjent for meg, sier Graasvold.

Ber utenriksdepartementet jobbe videre

Han sier at saken for ham, står der den har stått lenge. Nemlig at Utenriksdepartementet prøver å finne en løsning og er åpen for ulike måte å løse saken både. Både soningsoverføring og benådning er noen av alternativene som har vært diskutert.

Utenriksminister Børge Brende kommenterte saken på Twitter i dag:

Men Graasvold sier at det ikke er noe grunnlag for å trekke inn årene nå og sier at utenriksdepartementet må fortsette å jobbe slik de har gjort.

– Men hvis det nå stemmer det den kongoleiske justisministeren sier at French vil bli benådet?

– Hvis det er enighet på kongolesisk side om en løsning og hva som skal være det formelle grunnlaget for en løsning, så er det selvfølgelig veldig positivt og det er også nytt, sier Graasvold.

Advarer mot optimisme

Men han advarer mot å juble for tidlig, for de har også tidligere trodd at de hadde en nært forestående løsning. Det har vist seg ikke å stemme:

STØTTE: Moren Kari Hilde French støtter sønnen under rettssaken i Kongo. Foto: Marte Christensen / NTB scanpix

– Det er viktig å formidle ikke minst av hensyn til French selv og familien. Vi føler nok at vi i like liten grad kan si at vi har en forestående løsning nå som vi har kunnet si før. Vi må rett og slett vente og se. Denne saken er ikke løst før han er hjemme igjen.

– Positive signaler

UD bekrefter at de har fått «positive signaler» fra DR Kongo «det siste året».

– Vi har sett en fremgang i saken. Samtidig har det dratt ut i sju år, og det viser at det ikke er noen enkle løsninger, sier underdirektør Kristin Enstad i kommunikasjonsenheten, og legger til at de har fulgt flere spor i arbeidet.

Hun vil ikke utdype hva disse er.

– Jeg kan ikke gå i detaljer. Målet er å få ham hjem til Norge, og saken er ikke løst før det skjer, sier hun.

Usikkerheten

Seniorforsker Morten Bøås ved NUPI avventer også med å si noe for sikkert.

– Han har tydeligvis sagt dette om benådning, men det gjenstår å se om det er reelt. Dette er Kongo og ingenting er sikkert før det har skjedd, sier Bøås til NRK.

NUPI-forsker Bøås advarer om at ingenting er sikkert ennå.

Kongo-eksperten understreker at den politiske situasjonen gjør det neste året usikkert. President Kabila skulle egentlig ha gått av, men greide ikke å gjennomføre et valg. Det er også langt fra sikkert at valget som nå er satt til senere i år faktisk arrangeres.

– I verste fall blir presidenten og justisministeren tvunget fra makten. En ny regjering kan sikkert forholde seg til en avtale, men det vet vi ikke, sier han.

– Hva kan være grunnen til at dette kommer nå?

– Det er et godt spørsmål. Kabila har nok neppe noe å tjene på det. Det kan være resultatet av to ting: Erfarne norske diplomater som har fått jobbe i fred over lengre tid, og at moren har vært så mye til stede i landet. Det har skal respekt og sympati for hennes sak, sier forskeren.