- Konservativ svertekampanje mot Khashoggi

– Khashoggi var knyttet til Det muslimske brorskap, sa programleder Harris Faulkner i et populært program på Fox News i går.

Det muslimske brorskap blir i amerikansk offentlighet sett på som noe langt mer ekstremt enn det saudiarabiske kongedømmet, som i en årrekke har vært USAs viktigste arabiske allierte.

Khashoggi og Osama bin Laden

Mens tyrkiske etterforskere leter etter spor av den saudiarabiske journalisten de mistenker ble drept og partert inne på Saudi-Arabias konsulat, sirkulerer konservative republikanere i Kongressen artikler og lenker som har til hensikt å sverte Khashoggi.

Sist fredag videresendte Donald Trump jr. en tweet der Khashoggi beskyldes for å ha «farten omkring i Afghanistan med Osama bin Laden» i 1988.

Khashoggi var én blant flere journalister som intervjuet bin Laden på 1980-tallet. På det tidspunktet støttet CIA muslimske grupper som kjempet mot den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan.

– Terroristvenn

Osama bin Laden lot seg intervjue av flere journalister i årene før terrorangrepet mot USA. Her fra en pressekonferanse i Khost, Afghanistan i 1998. Foto: Mazhar Ali Khan / AP

En artikkel i det høyreorienterte nettmagasinet FrontPage toppes av en karikatur der Khashoggi og Osama bin Laden står med armene rundt hverandre.

– Det er den virkelige Khashoggi, en kynisk og manipulerende apologet for islamsk terrorisme, ikke den mytiske dissident-martyren som media har brukt mesteparten av uka til å hausse opp.

Khashoggis siste artikkel

Ifølge The Washington Post var Khashoggi mer sympatisk innstilt til radikale islamistiske bevegelser tidligere. Men i de siste årene har han vært stadig mer opptatt av ytringsfrihet og demokrati, noe hans siste artikkel vitner om.

Jamal Khashoggi på Verdens økonomiske forum i Davos, 29. januar 2011. Foto: Virginia Mayo / AP

Tittelen var «Det den arabiske verden mest av alt trenger er ytringsfrihet». Washington Post mottok artikkelen fra Khashoggis oversetter dagen etter at han forsvant.

– Den arabiske verden står overfor sin egen versjon av Jernteppet, påtvunget dem av hjemlige krefter som kjemper om makten, ikke av ytre aktører, skriver Khashoggi. Han var sterkt kritisk til Saudi-Arabias kronprins og sterke mann, Mohammed bin Salman.

Khashoggi i amerikansk valgkamp

Det er neppe mange av Trumps kjernevelgere som leser Khashoggis siste artikkel i hovedstadsavisa. Desto viktigere blir det hva som sies av andre media og de som deltar i valgkampen foran kongressvalget 6. november.

Den republikanske kandidaten til Senatet i delstaten Viriginia, Corey Stewart, sa på et lokalt radioprogram i går at «Khashoggi selv var ingen bra fyr».

Den konservative nettbaserte TV-kanalen CRTV beskrev tirsdag Khashoggi som en «gammel venn» av terroristene og mener at Trump uten noe som helst bevis er offer for en vanvittig sammensvergelse i media for å sverte ham.

Trump selv vingler

I går uttalte president Trump at «Khashoggi ser ut til å være død». Samtidig sa han at konsekvensene må bli «svært alvorlige», dersom det viser seg at han er drept og Saudi-Arabia stod bak.

Men tidligere har han også kritisert den raske fordømmelsen av Saudi-Arabia. Trump har sagt at det ikke er aktuelt å gjøre noe som kan true en intensjonsavtale om saudiarabisk kjøp av amerikansk militært utstyr til en verdi av 110 milliarder dollar.

President Donald Trump (midten) og Jared Kushner (t.h.) sammen med kronprins Mohammed bin Salman under Trumps besøk i Saudi-Arabia, 20. mai 2017. Trump fikk en kongelig mottakelse. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I kulissene jobbes det nå intenst med å forberede en offisiell forklaring som sikrer at ansvaret for et eventuelt drap ikke blir plassert hos kronprins Mohammed bin Salman.

Det saudiarabiske regimet er rett og slett for viktig for USA til at Trumpadministrasjonen vil skyve det ut i den diplomatiske og politiske kulda.