Musikere, band og dansere står på rekke og rad for å bidra til verdens største dugnad. Blant dem er Helene Bøksle, KORK, Trygve Skaug og Maj Britt Andersen.

– Jeg ser på det som en borgerplikt å delta i TV-aksjonen. Jeg skal gå inn med alt jeg har av engasjement og energi, sier Bøksle.

Hun skal fremføre to låter, blant annet en norsk versjon av UNICEF-sangen «Heartbeat» som også er en del av undervisningsopplegget Salaby. Sangen ble originalt sunget av et syrisk barnekor, og Bøksle var først usikker på om hun var den riktige til å spille inn en norsk versjon.

Etter å ha fått tenkt seg godt om bestemte hun seg for å være en formidler av sangen, og håper hun kan videreformidle sangens ord til norske hjerter.

– Jeg vil skape en resonans i det norske folk, sier Bøksle.

– Jeg klarte først ikke se mer enn 15-20 sekunder av originalversjonen. Den rørte meg så veldig, sier Bøksle. Du trenger javascript for å se video. – Jeg klarte først ikke se mer enn 15-20 sekunder av originalversjonen. Den rørte meg så veldig, sier Bøksle.

Norske skolebarn har sunget med på «Hjerteslag» både på arabisk og norsk. Men de har ikke vært de eneste interessentene. Også flere kor har etterspurt notene til sangen, til Bøksles store glede:

– Det er helt fantastisk! Barnekor i Norge vil være et ekko av de syriske barna som ber om å bli hørt.

Og skulle du få lyst til å synge, kan du laste ned notene her .

Mer enn bare sang

Én av årets artister som ikke bare skal fremføre musikk er Trygve Skaug. Han er blant annet blitt kjent for de små diktene han skriver og publiserer på Instagram.

– Jeg forsøker å kapsle inn mine følelser rundt utdanningstemaet i disse diktene. Jeg prøver å fange min følelse som giver, men også følelsen til det barnet som sitter på skolebenken.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Skaug har lenge engasjert seg i utdanningsprosjekter og forteller at årets tema gjør at det for ham er svært viktig å bidra.

– Vi skulle alle sammen gjerne ha stått på skolene til disse barna og hjulpet dem, men det lar seg ikke gjøre. Det vi kan gjøre er å samle inn penger og skaffe dem lærere. Det kan vi være med på å gi.

I tillegg til å fremføre dikt under TV-sendingen skal Skaug synge «Det går over».

– Det er egentlig en klem forkledd som en sang. Den skal gi trøst og minne oss på at det alltid er lys i enden av tunnelen. Og det er også det denne TV-aksjonen minner oss på.