– Min familie kom til Norge mye på grunn av meg og min søsters utdanning og fremtid. Dette gjør årets TV-aksjon spesielt viktig for meg, sier Leo Ajkic.

Sammen med NRKs sportsreporter, Line Andersen, skal han lede årets TV-aksjon. Og med seg som «husband» har de fått selveste Kringkastingsorkestret.

Sendingen går av stabelen for 44. gang søndag 22. oktober. I år er det UNICEF som har fått tildelt aksjonen, og midlene som kommer inn skal gi barn rammet av krig og konflikt utdanning.

Ville gledet ni-årige Line

Midlene som blir samlet inn skal UNICEF bruke på barn i Colombia, Pakistan, Mali, Sør-Sudan og Syria.

– Jeg har fått reise til Colombia og sett og lært at utdanning ikke bare er viktig, men livsviktig, sier Andersen.

Hun forteller at den ni år gamle utgaven av henne selv, som skrev sang om atombomber, lagde fredsavis og hadde fredsklubb, hadde vært veldig fornøyd om hun visste at hun i voksen alder skulle være programleder for TV-aksjonen.

– Samfunnsengasjementet mitt følger meg uansett hva jeg jobber med, men denne gangen blir det spesielt når jeg skal lede TV-aksjonen.

Går til de aller viktigste folka

Leo Ajkic og Line Andersen har fått med seg programleder og skuespiller Mikkel Niva til å være årets auksjonarius.

– Jeg kjenner at engasjementet blir ekstra stort når jeg vet at årets aksjon går til de viktigste folka vi har, barna, sier han.

Nivas jobb blir å holde styr på auksjonsobjekter og bud som kommer inn under den åtte timer lange sendingen. I tillegg skal han utfordre kjendiser som tar turen innom studio i Oslo.

Ekstra godt å kunne hjelpe barn i andre land

– Jeg ropte ja før sjefen min var ferdig med å snakke! ler Benedicte Bendiksen. Foto: Julia Naglestad / NRK

Nytt av året er at de to første timene av sendingen sendes fra Lillehammer. Der skal NRK Supers Benedicte Bendiksen og elevene på Søre Ål skole gjennom en rekke aktiviteter. Og det ser hun veldig frem til.

– Til vanlig jobber jeg med programmer for skolebarn, derfor føles det ekstra godt å få være med å jobbe for at barn i andre land også skal få mulighet til utdannelse, sier hun.



Sendingen på Lillehammer skal foregå mens de 100.000 bøssebærerne er ute og banker på dører, og dugnadsånden vil derfor få spesielt høyt fokus de to første timene.