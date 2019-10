Lyst til å prøve deg som kanalvert? Nå har du sjansen

Søndag 20. oktober er det duka for TV-aksjonen. I år går pengane til Care Norge som skal løfte kvinner ut av fattigdom i nokre av dei mest sårbare områda i verda.

Sjølv om det framleis er ei lita stund til sjølve aksjonen med bøsser og tv-sending, kan du allereie nå tjuvstarte på årets aksjon ved å legge inn bod på auksjonen.

Du kan blant anna by på dette:

1. Kanalvert-annonsering på NRK1

Vinnaren av auksjonen får vere med å forme og utføre ei annonsering av eit program på NRK1. Det skjer i samarbeid med kanalvert Ingvild Helljesen, og kanskje blir det favorittprogrammet ditt du får introdusere.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

2. Morgenklubben-sending heime hos deg

Lyst å drikke morgonkaffi med gjengen på bildet under?

Få Morgenklubben si fire timar lange direktesending heim til deg, enten privat eller til bedrifta di.

Foto: Radio Norge

3. Namnet ditt i neste Jo Nesbø-bok

Kva med å bli med på ei temmeleg eksklusiv liste? På auksjonen kan du by på at namnet ditt blir med i neste bok av Jo Nesbø.

Foto: NRK

4. NRK sitt VM-bord frå Seefeld med autografar frå utøvarane

Under sendinga frå VM-studio i Seefeld, brann alle medaljevinnarane namnet sitt inn i bordet som stod i studio. Nå kan det bli ditt, til odel og eige.

Foto: NRK

5. Originalmanuset til Kristoffer Hivju sin favorittepisode i tv-serien Game of Thrones

Saknar du Game of Thrones-universet? Då kan du trøyste deg med at du nå kan få tak i eit originalmanus frå favorittepisoden til Hivju – Battle of the Bastards. Manuset kjem med handskrivne notat frå skodespelaren sjølv.

Foto: HBO Nordic

Fann du ikkje noko du ville kjøpe på TV-aksjonen sine auksjonssider? Då kan du sjekke ut fleire ting på P3-aksjonen sin auksjon her.