Hit kommer jenter ned i 11-årsalderen med fødselsskader

Søndag går TV-aksjonen av stabelen, og i år går pengene til bistandsorganisasjonen Plans arbeid mot barneekteskap.



Én av kvinnene du kan møte i NRKs sending søndag kveld, er Salamatou Traouré fra Niger. Utenfor hovedstaden Niamey driver hun et senter som hjelper jenter med alvorlige fødselsskader.



Traouré ser noen av de mest brutale konsekvensene av barneekteskap på nært hold. Mange av jentene her er giftet bort tidlig i tenårene. Noen er helt ned i 11-årsalderen.

– Disse jentene har ikke hatt muligheten til å gå på skolen. De har blitt giftet bort under tvang, og blitt fratatt retten til å bestemme over eget liv, forklarer «Madame Traouré».

Niger er det landet i verden der barneekteskap er mest utbredt. Landet ligger aller nederst på FNs levekårsindeks. På senteret til Salamatou Traouré får jentene med fødselsskader hjelp. Foto: NRK

Når jenter giftes bort før kroppen har fått utvikle seg ferdig, øker risikoen for fistula og andre alvorlige fødselsskader.

– Jentene ble gravide for tidlig, og hadde ikke tilgang til et ordentlig helsetilbud under graviditeten, sier Traouré.

Fødselsskader setter ikke bare de unge jentene i fare fysisk. Ofte blir de også ansett som «skitne» og utstøtt fra samfunnet eller isolert i sine hjem.

– Folk hjemme var frastøtt. De sa ting som: «ikke sitt ved siden av hun jenta med fistula, hun kommer til å smitte deg», forteller en av jentene ved senteret, som ble giftet bort da hun var 15.

Slik jobber Plan

Pengene fra årets TV-aksjon skal brukes i fem land: Nepal og Bangladesh i Asia, og Mali, Malawi og Niger i Afrika.

– To av tre jenter i Niger er gift før de er 18 år, forteller forteller generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan.

- Mange av disse jentene får barn for tidlig, og dette har ofte alvorlige konsekvenser for dem. Derfor jobber Plan for å bekjempe barneekteskap i Niger, blant annet gjennom å sørge for at jenter får bli i skolen, at de får yrkesutdanning, oppfølging og beskyttelse, og jobbe med holdningsskapende arbeid direkte i lokalsamfunn.

Noe av pengene fra årets aksjon skal brukes ved senteret Plans partnerorganisasjon Dimol driver utenfor Niamey. Madame Traouré og hennes kolleger skal få mulighet til å øke aktiviteten og gjøre jentene bedre rustet til å vende tilbake til et normalt liv etter oppholdet.

I tillegg til å sørge for medisinsk hjelp og oppfølging, bidrar senteret med psykologisk hjelp, kunnskap og praktisk yrkesopplæring. Målet er at jentene skal vende tilbake til samfunnet som en ressurs, ikke en byrde.



Les: TV-aksjonens auksjon: Dette kan du by på

Målet er varig endring

– Niger er et krevende land i jobbe i for bistandsorganisasjoner. Men Plan har over tyve års tilstedeværelse i landet, og ser at arbeidet nytter, sier generalsekretær Partapuoli.

For å få bukt med skadelige skikker som barneekteskap, er det viktig å jobbe ut fra en helhetlig tankegang, understreker hun.

– Skal man skape varig endring, er det avgjørende å jobbe med jentene, familiene deres og lokalsamfunnet. Vi skal styrke jenters rettigheter, og gjennom det skape holdningsendring hos gutter og jenter. Vi hjelper familier sende barna sine på skolen, enten de er sønner eller døtre. I tillegg samarbeider vi med religiøse ledere for å stoppe barneekteskap.

Se også