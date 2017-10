Interessen for å komme med i radioprogrammet «Morgenklubben med Loven & co.» på Radio Norge, var enorm under søndagens auksjon i forbindelse med TV-aksjonen.

I år ble det rekord, og for andre året på rad fikk HitecVision tilslaget etter en lang og heftig budrunde. Sendingen gir de bort til sykkelverkstedet «Paahjul.»

Hilde Søraas Hansen i HitecVision synes det er stas at de kan gi oppmerksomhet til prosjektet de driver sammen med Kirkens Bymisjon, Paahjul. Foto: HitecVision

– Vi vant denne sendingen i fjor, og sendingen gav sykkelverkstedene «Paahjul» flott oppmerksomhet. «Paahjul» er et samarbeidsprosjekt vi har med Kirkens Bymisjon, hvor vi driver tre sykkelverksteder i Stavanger og Oslo hvor tidligere rusmisbrukere får arbeidstrening, forteller HR-direktør HitecVision, Hilde Søraas Hansen.

– Noe av det beste vi kan være med på

Radio Norges Øyvind Loven, Geir Schau, Annette Walther Numme, Thea Hope og Samantha Skogrand auksjonerte nemlig bort hele sendingen sin til TV-aksjonen og Unicef.

I fjor gikk sendingen fra sykkelverkstedet i Oslo, nå har de betalt 509.901 kroner – over dobbelt så mye som i fjor for en sending fra Stavanger.

– Dette er HitecVisions samfunnsansvar og vi ønsker å gi oppmerksomhet til sykkelverkstedene, for å skape aktivitet som er viktig for arbeidstreningen. Vi synes dette er et viktig prosjekt, samtidig som vi støtter Unicef. Vi ønsker å gi noe videre, og dette er noe av det beste vi kan være med på.

I fjor vant HitecVision budrunden med 170.500 kroner. I år betalte de 500.000 kroner. Foto: Hilde Søraas Hansen

Hun er selvfølgelig fan av radioprogrammet.

– Det blir spennende. De er så fantastisk flinke i «Morgenklubben,» sier hun.

– Helt vanvittig

– Det er jo hysterisk morsomt at vi får til noe sånt, sier Øyvind Loven, programleder i Radio Norge-programmet.

Første året de var med, gikk sendingen for 130.000 kroner. I fjor var det 170.000 kroner.

– Da jeg la meg i går fikk jeg melding om at det høyeste budet var på 246.000 kroner. Jeg tenkte at det var helt vanvittig. Så våknet jeg i dag morges til en halv million, sier han til NRK.

Loven er glad det er HitecVision som fikk tilslaget.

– Det morsomme er at de gir den videre til noen andre. De gir noen andre oppmerksomheten. Et superfint opplegg.

Han er også takknemlig for at så mange deltok i budrunden.

– Det betyr utrolig mye for oss at man er villig til å betale 500.000 kroner for sendingen vår. Så synes jeg det er gøy at vi kan gjøre noe på tvers av mediehus for TV-aksjonen.