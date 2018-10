Et bord med en 7000 år gammel treplate fikk det høyeste budet på 160.000 kroner under årets auksjon til inntekt for Kirkens Bymisjon.

På andre plass sto kampen om en startplass i Norseman Xtreme Triathlon 2019 med spesialtilpasset treningsplan fra rekordholder Lars Christian Vold.

– Jeg synes det er moro å gi bort en så stor sum til Kirkens Bymisjon og det var litt sånn nå eller aldri, sier 54-åringen som ønsker å være anonym.

– Aner ikke hva jeg går til

Det er maks 250 som får delta hvert år og det er stor rift om plassene.

Løpet starter med 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden fra en ferge inn til Eidfjord, deretter 180 kilometer på sykkel. Det avsluttes med en løpeetappe på 42,2 kilometer mot Rjukan og opp til toppen av Gaustatoppen på 1883 meter over havet.

– Jeg har løpt masse og langt, men aldri vært med på ultra. Jeg har vært der og sett på noen kamerater som har vært med. Det er både imponerende og tøft, sier han til NRK.

Oppstigningen til Gaustadtoppen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Han sier at alderen også gjør at det haster litt med å være med.

– Skal jeg gjøre det, så bør jeg gjøre det nå. Nå er jeg i god form, men det vil ikke være mulig å gjøre dette om noen år. Vennene mine synes jeg klin gæren i huet, sier han lattermildt.

Han mener han får mye for 141.000 kroner.

– Trening i ti måneder og selve Norseman varer jo en stund. Jeg aner jo ikke hva jeg går til, men andre klarer det jo. Målet er å komme til Gaustatoppen.

Kamp om flytur

Minikonsert med Sondre Justad fikk inn 105.000 kroner, mens en flytur til Jan Mayen med Forsvarets Hercules fikk 104.100 kroner.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt. Takket være de fikk vi en flott auksjon med stor variasjon blant auksjonsobjektene og en auksjon hvor de fleste kunne finne noe av interesse, sier auksjonsansvarlig for TV-aksjonen, Linn Mari Gihleengen.

Hun er imponert over givergleden.

– Siden vi ikke opererer med minstepris på TV-aksjons auksjonen er det alltid spennende å se hvilken pris forskjellige auksjonsobjektene går for. Jeg synes at givergleden i år ikke bare har vist seg på pengene som har kommet inn på bøssa, men også på auksjonen.

Foreløpige tall viser at det kom inn 2,5 millioner kroner på auksjonene.

Også Kai Møller, daglig leder i Auksjonen.no er fornøyd.

– Det kom mange bud og det var høy aktivitet. Det er moro.