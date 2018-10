Årets TV-aksjon blir fordelt på tre områder. Det handler om inkludering, en varm seng og deltakelse.

– Årets TV-aksjon kommer til å bety mye for mange, de som går med bøsser bærer også håp til veldig mange, sa generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon da innsamlingsaksjonen startet søndag.

– Flere skal få mat

Da sendingen var over rundt midnatt søndag kveld, slapp hun jubelen løs.

– Akkurat nå kjenner vi på en stor takknemlighet. Det er helt fantastisk. Nå skal flere få en jobb å gå til, vi skal lage flere kafeer og flere familier skal få hjelp fra våre skattekamre. Færre skal sove ute og flere skal få mat, sier hun til NRK.

Adelheid Firing Hvambsal og Vibeke Østby er glade for tilliten de har fått. Foto: Jean Christine Cena / NRK

Aksjonsleder for TV-aksjonen, Vibeke Østby, forteller at årets aksjon har skapt mye engasjement.

– Folk engasjerer seg hvert år, og jeg tror lokalsamfunnene gjør noe med oss, vi får godfølelsen sammen. Dette er jo også en kunnskapskampanje og vi får se hvilke utfordringer de har.

Hun sier videre at hun blir spesielt rørt av at så mange engasjerer seg år etter år.

Etter sendingen kunne hun puste lettet ut.

– Nå har jeg det veldig bra, dette har gått så fint.

Svalbard på topp

Den kommunen som har gitt flest kroner per innbygger er Svalbard. Øygruppen samlet inn 411,45 kroner per innbygger, og er like foran rogalandskommunen Bokna på statistikken.

Kommunene med størst givervilje i år var Svalbard, Bokna, Utsira, Træna og Eidsfjord.

I storbykampen var det Tønsberg som igjen kom best ut, foran Stavanger og Sandnes. I Vestfold-byen er gjennomsnittet på 58,27 kroner per hode.

På 4. plass kom Trondheim og på 5. plass Drammen.

Rogaland var fylket med størst givervilje.