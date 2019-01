I hele Norge finnes folk som er så lidenskapelig opptatt av bilene sine, at alt annet blir ofret. For mange er bilen viktigere enn hus, jobb og familie.

I realityserien «Sjette gir», som har premiere 2. januar, må deltakerne sette både ære og sin egen bil på spill. De skal ikke bare vise frem bilen sin, men settes på den ultimate testen – et dragrace i mørket, en ferdighetsløype midt i industriområder, før de til slutt skal kappkjøre på bane.

Volvo vs. Ford, mann vs. kvinne, hestekrefter vs. dreiemoment, i denne konkurransen starter alle de 20 deltakerne likt. Førstemann i mål vinner, og den som taper må vende snuten hjemover og kjøre hjem i førstegiret.

Programledere er motorsportprofil Molly Pettit og NRKs Torfinn Borkhus. De skal lede fire deltakere i fem regioner gjennom tre konkurranser.

– Det er jo første gang jeg får gjort dette lovlig, sier Martin Olsen Solberg, en av deltakerne.

Nord-Norge Fire deltakere skal teste kjøreferdighetene på den glatte kaikanten på Leknes i Lofoten. De skal også gjennom et dragrace i mørket på Svolvær lufthavn og en finale på isbanen på Evjen. Prinsippet er enkelt: førstemann i mål går videre til finalerunden. Spill av video

Nico J. Åland (26) Lenvik, Troms

– Hvis du ser bilen min på gata så er det lett å tenke; for ei bøtte med mainskjit. Foto: Kristian Kapelrud / NRK

Nico er en kjent skikkelse i rånermiljøet i Nord-Norge og lokalkjendis på Finnsnes. Ifølge seg selv har han kjørt en del ulovlig, men også litt lovlig på bane. Blant annet har han prøvd dragrace og drifting – som er kontrollert sladding – rundt en bane.

Vi har sendt deltakerne et par meldinger, slik at de kan fortelle litt om seg selv.

Petter Moen Nilsen: Hei! Kult at du skal være med på Sjette Gir. Bare sånn at folk skal bli litt bedre kjent med deg, hva gjør du nå? Nico Åland: Akkurat nuh! Står eg å lage middag 😅👊 Å når det e gjort så tar eg huinn me meg å fær i garasjen å mekke😅 😎 Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Nico Åland: Artig, pålitelig og sta 😅 Trur det sku passe rimelig bra 😂 👍 Petter Moen Nilsen: Det er bra! Hvilken bil deltar du med i Sjette Gir? Modell, hestekrefter, vekt og kjøreegenskaper? Nico Åland: Sliten volvo på 36 år 👨 335hæst på bakhjulan👨‍🔧 ca 1300kg😶 Tjaa. kjøreegenskapa..veit ikkje kor mye man kan si... e en 240. Men biln har en tendens te å sjølantenne å det e vell en egenskap?👊😎😅🔥🔥🔥🔥 Nico Åland:

Mika Hætta (23) Alta, Finnmark

– Bil for meg er bare blitt viktig. Foto: Kristian Kapelrud / NRK

For Mika er bilinteressen altoppslukende. Hun har hele 22 biler hjemme på tunet, og bruker store deler av sommeren på å dra rundt på bilcrossløp med familien. Hun drømmer om å hevde seg helt i norgestoppen i bilcross, men først har hun jævlig lyst til å vinne «Sjette gir».

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Mika Hætta: Shit, bare tre ord. Jeg tror jeg må gå for engasjert, hissig og nysgjerrig! Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Mika Hætta: Jeg deltar med en Alfa Romeo 156 2,5 V6. Den har sånn pluss minus 190hk, veier omlag 1350kg er er den morsomste bilen jeg noen gang har kjørt! Ingen annen bil har fått meg til å smile like mye. Den ligger som en tyggis (eller toy, som jeg ville sagt) på veien 🚗 💨 Mika Hætta:

Martin Olsen Solberg (21) Narvik, Nordland

– Bil er så viktig at det er omtrent det eneste jeg bryr meg om. Foto: Kristian Kapelrud / NRK

Martin digger fart og spenning. Det kan være forklaringen på hvorfor han har mistet førerkortet fire ganger på to år. Bil er det eneste han bryr seg om, og derfor har han hatt 62 biler. Den siste kolliderte han med rett før han skulle være med i programmet og måtte derfor låne bil av en kompis.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Martin Solberg Olsen: ska prøve så godt æ kan :) vil beskrive mæ skjøll som utadvent, omgjengeli og blid :) Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Martin Solberg Olsen: deltok med ei gammel ferga, fikk lånt en opel omega B, lure på at det va 116hk, vekta mene æ va 1650 kg :) Martin Solberg Olsen:

Stina Mari Jakobsen (26) Harstad, Troms

– Jeg er med på ALT motorrelatert når muligheten byr seg. Det er derfor jeg har blitt med på «Sjette gir». Foto: Kristian Kapelrud / NRK

Stina Mari er ifølge seg selv den beste (og eneste) kvinnelige sjåføren i sitt miljø. Hun synes det er innmari gøy med drifting, og kjører derfor 400 km til nærmeste bane hvert år for å kunne kjøre i to dager. Hun har også kjørt dragrace i gateklassen med samme bil hun bruker til jobb.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Stina Mari Jakobsen: 1 - Sarkastisk 2 - Ærlig 3 - Impulsiv Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Stina Mari Jakobsen: Mercedes w126 280E men er ombygget til 3 liters diesel. Bilen er fra 1982 Den veier: 1708 kg Antall hk: ca 400. Informasjon angående kjøreegenskaper kan innhentes fra informasjonshefte på hurtigruten eller lignende båter. Stina Mari Jakobsen:

Trøndelag Sjåførene skal konkurrere på to havneområder. Der må de kjøre inn i hangarer, mellom og gjennom bygninger. Hvem som går til finalen, hvor de har muligheten til å vinne førstepremien på 50.000 kroner, avgjøres på Verdal motorsportbane. Spill av video

Sebastian Aarvik (22) Buvik, Trøndelag

– Jeg bruker hver kveld i garasjen. Foto: Thomas Høstad / NRK

For Sebastian handler alt om bil. Han har kjørt gokart fra han var barn og begynte å kjøre bil da han var 13. Det har gitt ham flere motorsportseiere på bane. Han bruker hver kveld i garasjen sammen med faren.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Sebastian Aarvik: Rolig, uredd og lynrask Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Sebastian Aarvik: Mercedes benz e355 amg 750 hk. Veldig dårlige kjøreegenskaper god komfort. Ca 1850kg Sebastian Aarvik:

Ola Moen (28) Trondheim, Trøndelag

– «Sjette gir» blir en helt ny opplevelse for meg. Foto: Thomas Høstad / NRK

Det vises at Ola er bilselger og driver egen butikk. Han deltar nemlig med en flunkende ny Nissan GTR. Han mener det viktigste med bilen er utseende, og beskriver seg selv som et petimeter uten sidestykke. Selv om han ikke har noe konkurranseerfaring, har han kjørt litt dragrace og litt på bane.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Ola Moen: Vel, nå er det ikke vanlig at jeg beskriver meg selv med tre ord, så jeg spurte et par venner om de kunne beskrive meg med tre ord istedenfor! - Spontan - Entusiastisk - Ambisiøs Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Ola Moen: En 2017 Nissan GT-R MY17, bilen har 570HK og en egenvekt på 1725kg. Bilen har en unik kombinasjon av komfort, ytelser, plass og kjøreegenskaper. Bilen er like velegnet på bane som til og fra butikken. Ola Moen:

Andreas Sorken (26) Røros, Trøndelag

– Hovedgrunnen til at jeg meldte meg på er fordi jeg synes det er altfor lite fokus på bil. Foto: Thomas Høstad / NRK

Andreas sin bilgarasje er det naturlige samlingspunktet for bilmiljøet på Røros. Han finansierer bilverkstedet med å kjøre drosje. Selv uten erfaring fra bilkonkurranser, er han sikker på at han vil hevde seg godt i «Sjette gir».

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Andreas Sorken: Selvfølgelig 😊 glad. Rotete og hjelpsom Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Andreas Sorken: Mitsubishi lancer evolution 9. ca 480 hk på hjul. Sitter som støpt på veien med sin fenomenale 4hjulstrekk og veier ca 1250 kg 😊 Andreas Sorken:

Ørjan Aalberg (27) Leksvik, Trøndelag

– Jeg har lyst til at barna skal få samme interessen for bil. Foto: Thomas Høstad / NRK

Maskinføreren Ørjan mener bil er mye bedre enn fotball og ski. Han er aktiv i amcar-miljøet med sin Plymouth Barracuda. Han har en bil som ifølge han selv er godt egnet for dragracing.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Ørjan Aalberg: Hei, synes det er vanskelig og beskrive seg selv med tre ord. Men spurt samboeren, og hun sa: snill, omsorgsfull og ærekjær Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Ørjan Aalberg: Bilen jeg deltar med er en 1970 Plymouth Barracuda med ca 400hk, den veier 1560kg. Med bakhjulsdrift. Kjøreegenskapene er vel og sammenligne litt med en båt:) Ørjan Aalberg:

Vestlandet Her skal sjåførene kjøre på løs grus og mellom produksjonsutstyr på et pukkverk. Vinneren kåres på Egersund motorsportsenter. Spill av video

Tore Alvern (22) Stavanger, Rogaland

– Jeg skal vinne. Det skal ikke stå på sjåføren. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Tore har to lidenskaper. Den ene er bil, den andre er bobil. Til daglig selger han bobiler. På privaten selger han biler. I tillegg er han grunnlegger av JDM Car Club og brenner for at den skal bli den mest omtalte bilklubben i landet.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Tore Alvern: Leder, høfflig, badass Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Tore Alvern: Gul Mitsubishi Lancer Evolution V 5. AWD, 280hk, 1320kg ca. Tore Alvern:

Sander Sjøtun (22) Kristiansand, Vest-Agder

– Jeg skal bare gir alt. Bite tennene sammen og ikke bremse, i alle fall. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Når Sander ikke skrur bil eller er på jobb på Strai kjøkken som prosessteknikker, hjelper han som oftest andre med å skru bil og henger med vennene sine i garasjen. Han er ute og kjører så å si hver dag, til tross for at foreldrene ikke er så begeistret for råningen og bilkjøringen.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Sander Sjøtun : Slitt, klovn, koselig Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Sander Sjøtun : Deltok med en 2000mod Audi tt quattro med 265 hk. 1400 kg. Den er stiv, lav kort på giring, relativt god i svinger og følger veien bra. Er jo 4trekk, så den akselerer temmelig greit. Men jeg har jo bare kjørt gammal Volvo baktrekker, så var jo helt nytt Sander Sjøtun :

Karin Elise Fossen (28) Tønsberg, Vestfold

– Når andre dro til Legoland på ferie, dro jeg og kjørte gokart. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Når Karin Elise ikke kjører bil, jobber hun i ei bilforretning – en jobb hun elsker. Hun vokste opp med motorsport, med en far som hevdet seg i bilcross og en bror som suste rundt på gokartbanen.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Karin Elise Fossum: Da har jeg spurt noen venner her og de sier: - omtenksom - hardtjobbende - tøff - viljestyrke til å klare det jeg vil - ærlig - morsom. Så får du bare plukke ut noen 😊 Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Karin Elise Fossum: Det er en: - Alfa Romeo 4c - 2018 mod - Vekt ca 975 kg - Bensin - 2 seter - Motor bak - 240 hk Denne bilen er bygd for asfalt på bane, den er uten servo så tung på rattet. Men på en bane med godt grep er dette perfekt på en så liten bil. Dette er en bil med veldig lite ekstra utstyr, her har italienerne kuttet ned så mye de kan for å få vekten ned Karin Elise Fossum:

Liz Wessel (32) Holmsbu, Buskerud

– Jeg elsker bil og bruker mesteparten av tiden og pengene jeg har på det. Foto: Wilhelm Johansen

Liz har vært aktiv i bilsportmiljøet siden hun var 16. Denne tøffe dama både mekker og kjører, noe som har gitt henne høye plasseringer i bilcross. Hun har nå solgt sine elleve biler og kjøpt seg rallycrossbil for å kjøre NM i 2019.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Liz Wessel: Tre ord som beskriver med er energisk😁 målbevisst🏁 og omsorgsfull💜 Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Liz Wessel: I Sjette Gir kjører jeg en Golf MK4, 180 HK, fremhjulsdrift, ca 1350 kg 🏁 🏁 🏁 Liz Wessel:

Østlandet Våler I det første av to programmer fra Østlandet skal fire deltakerne kjøre på asfalt, ujevnt underlag, mellom flis og på grus. Hvem som går videre til finalerundene kåres på Vålerbanen. Buskerud I det andre programmet skal fire nye sjåfører kjøre på glatt underlag. Det hele avgjøres med kappkjøring på isbane, hvor deltakerne kjører så snøen og piggene flyr. Spill av video

Sonja Brandtzæg (23) Drammen, Buskerud

– Jeg er verdens verste taper. Jeg hater å tape og jeg sparker alt det jeg kan før jeg taper. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Sonja er kanskje verdens verste taper – og ei dame med stort temperament. Hun kommer fra en ordentlig bilcross-familie, hvor moren var proff. Hun mekker bil og drømmer om å kunne leve av drifting.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Sonja Brandtzæg: Meg med 3 ord hmm.... Lidenskapelig Gledespreder Motorgal Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Sonja Brandtzæg: Jeg deltar med min røde e30 fra 1985, det er en 123 hk 320 rekkesekser, bilen veier cirka 1400 kg Sonja Brandtzæg:

Lars Olsen (30) Fredrikstad, Østfold

– Jeg har drevet med bil siden jeg fikk lappen. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Lars sluttet å regne på hvor mye han har brukt på bil da han rundet 1,5 millioner kroner. Han har arvet interessen fra faren, som er yrkessjåfør. Til daglig jobber Lars som IT-teknikker, men på fritiden driver han sin egen bilklubb.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Lars Olsen: Beklager at det tok litt tid. Men spørsmålet ga meg helt hjernteppe en liten stund^^ Fartsglad, strukturert, utadvendt. Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Lars Olsen: Toyota GT86, 200 HK, 1320kg. Tight og presis på tørt, men "tail happy" så snart det kommer mer enn 5 dråper regn (eller værre)... Lars Olsen:

Heidi Kristine Bjarmann (29) Gjerdrum, Akershus

– Jeg har alltid interessert meg for fart og spenning. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Faren til Heidi pleide å kjøre henne til og fra barneskolen i en Corvette. Hun har ifølge seg selv masse energi, selv om hun ikke drikker kaffe. Faren har lært Heidi mye om bil, men hun mekker ikke selv. Hun jobber som selger og har et stort konkurranseinstinkt.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Heidi Kristine Bjarmann: Jordnær Positiv Målbevisst Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Heidi Kristine Bjarmann: Jeg kjører en hvit Golf, 2015 modell, diesel, med 190hk og firehjulstrekk. Den veier 1396. Heidi Kristine Bjarmann:

Trine Opsahl (27) Siggerud, Akershus

– Jeg kommer til å gi jernet. Bilen får det bare gå som det går med. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Trine er ei driftig dame som har kjørt konkurranser i bilcross i flere år. Hun er også på vei inn som kartleser i rally. Motorsport betyr ekstremt mye for henne, og hun kommer til å gi jernet for å vinne hele «Sjette gir».

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Trine Opsahl: Blid Engasjer Lettrørt Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Trine Opsahl: Ford Fiesta, 1,6l turbodiesel 2010 modell. 120-130 late HK. Gode kjøreegenskaper, komfortabel, lettkjørt og veldig økonomisk. Veier ca 1300kg Trine Opsahl:

Jannicke Johansen (20) Gaupen, Hedmark

– Det er så moro for meg som kjerring å bevise at jeg faktisk kan det samme som deg, og kanskje litt bedre. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

Jannicke skal forsvare æren til «Dieselboostedklanen» fra Ringsaker. Hun har nærmest vokst opp i lastebil, og har siden hun var liten fulgt faren på dragrace. Til daglig jobber hun som industrimekaniker, men er interessert i mekking og skruing.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Jannicke Johansen: blid, hjelpsom og er et konkurransemenneske Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Jannicke Johansen: deltar med en volvo 940, 95 mod med 147 hk. Kjøreegenskaper på bilen kan sammenlignes med en båt. Den veier 1445kg Jannicke Johansen:

Karl Håkon Saxebøl (23) Hønefoss, Buskerud

– Jeg satser på å gruse alle, med mindre motoren min velger å ikke være så snill. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

«Sjette girs» Reodor Felgen har bygd sin egen elektriske turbokompressor. Karl Håkon er oppvokst i Bærum og ble tidlig introdusert for radiostyrte biler og motocross. Han jobber som elektromontør, men er aktiv i tuningmiljøet og Club Honda Norway. Han synes det er gøy å kjøre, men best av alt å drive med motor.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Karl Håkon Saxebøl: Kreativ, utålmodig, snill Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Karl Håkon Saxebøl: Honda Civic VTI. Modell: EK4. Nav hk: 395. Motor hk: 450. Kjøreegenskaper: lett bil og bra understell. Vekt: 1050 kg Karl Håkon Saxebøl:

Mattis Sannerud (22) Eidsvoll, Akershus

– Jeg har en litt småsugetrimma motor. Foto: Wilhelm Johansen / NRK

I stedet for å kjøpe nye deler til bilene, kjøper Mattis bare en ny bil for å plukke deler derfra. Nå eier han 13 motoriserte leketøy – noen med skilt, andre uten. I tillegg har han en forkjærlighet for cross-sykler. Sammen med flere av kompisene mekker han og skrur, og er heller ikke fremmed for litt kjøring på isbane.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Mattis Sannerud: Jeg er impulsiv, veldig positiv og ikke redd. Det er oppskrifta på å få alt for mye å gjøre😂 Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Mattis Sannerud: Jeg deltar med en 320 e36 1992 som er bygd om til 325/328 med 193 hester når motoren var ny, sikkert 150hk nå. Bilen har kjøreegenskaper som en trillebår, med punktert dekk og feillasta 😂 Tror bilen veier mellom 1350 og 1500kg. Mattis Sannerud:

Fakhar Yar Kahn (33) Eidsvoll, Akershus

– Taktikken er å gi bånn gass og være litt smart. Foto: Wilhelm Johansen / NRk

Fakhar har ingen erfaring fra konkurransekjøring, men er ifølge seg selv rå på gokart. Han tror hans tidligere erfaring som drosjesjåfør fra studietiden kommer godt med i «Sjette gir». Til daglig jobber han som bilselger og med eiendomsformidling. Han ser på seg selv om et konkurransemenneske og er med på «Sjette gir» for å vinne.

Petter Moen Nilsen: Kan du beskrive deg selv med tre ord? Fakhar Yar Kahn: Omtenksom, impulsiv og sosial Petter Moen Nilsen: Hvilken bil deltar du med? Fakhar Yar Kahn: Deltar med en vw golf gti. 220 hk. 1314kg Fakhar Yar Kahn:

