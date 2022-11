På ungdomsskolen fikk Joachim Østreng de første kommentarene på at han var lubben. Selv om den utadvendte tenåringen drev med hockey og fotball, og hadde en kompisgjeng som nærmest var som brødre, følte han at noe ikke stemte.

Kanskje begynte ting å skli litt ut da han ble plassert i fotballmålet fremfor på midtbanen. Joachim syntes det var behagelig å røre seg mindre og spise drittmat. En stund.

Han sier han vokste til å bli en lubben, usunn tenåring.

Den person er ikke lenger å spore.

Arbeidskapasiteten og vinnerinstinktet ga Joachim i 2019 tittelen Årets personlige trener i Norges største treningskjede.

Styrken og utholdenheten sikret ham i høst en 22. plass av 40 i debuten sin i NM i functional fitness – etter først ikke å ha klart kvalifiseringen. Og i oktober tok han og makkeren førsteplassen i Battle of Sandvika.

Med allsidigheten og det voldsomme konkurranseinstinktet som fremste våpen, nådde han episode ni i Norges tøffeste 2022 – realityserien hvor programleder Jørgine «Funygine» Massa Vasstrand setter 10 unge mennesker på prøve, fysisk og mentalt, gjennom knalltøffe konkurranser.

Joachim fikk en femteplass.

Bare en femteplass, ifølge seg selv. Det var det en mental nedtur som sørget for.

Den natten han fikk vite

Joachim Østreng (25) vokste opp på Vålerenga på Oslos østkant. Som enebarn skapte han sin egen «søskenflokk» av kompiser. Her er han, til venstre i bildet, sammen med noen av dem:

De var mye ute og lekte og spilte fotball og hockey. Foreldrene hans var alltid til stede, skapte trygge rammer.

I rundt sju år levde Joachim uten å vite hva som var hans egentlige kjøtt og blod. Han hadde ikke forstått, selv om foreldrene aldri hadde holdt noe skjult.

– Jeg kom inn på soverommet til foreldrene mine og sa at jeg ville ha en lillebror. Da satt de seg opp på sengekanten.

Guttungen ville få et søsken, som «alle» andre.

Joachim mener å huske hva de sa: «Vi har prøvd».

Foreldrene fortalte at de ikke kunne få barn. At de hadde gjort flere forsøk med prøverør, noe han ikke visste hva var.

Så fortalte de om adopsjonen. At de hadde tatt ham til seg da han var baby. Han var adoptert.

– Jeg tror det gradvis over tid gikk opp for meg hva alt dette betydde.

Forholdet hans til foreldrene ble aldri forandret. De er, og vil alltid være, mamma og pappa. Uansett kjøtt og blod.

Kan kroppspress være bra?

Joachim forble enebarn, og tror nok det bidro til at han ble litt bortskjemt. Med kjøring hit og dit, til treninger og kamper. Men en dag var det slutt på det.

Joachim gjorde det flere og flere unge nå gjør: Slutter med organisert idrett til fordel for noe annet; treningssenteret.

Han var 16 år og misfornøyd og kjente på et press om å forandre seg. Han ville ikke, og skulle ikke, lenger være den lubne og usunne. En kompis lokket ham inn i styrkerommet på skolen. Det ble fort et sted for frihet og mestring.

Joachim slapp å forholde seg til andre folk og en timeplan. Han klarte å koble ut alt annet. Der inne, handlet det om en ting. Å løfte. Tungt.

Joachim opplevde fremgangen: Tyngre og tyngre løft ble lettere og lettere. Speilbildet endret seg.

– Jeg sier ikke at kroppspress er bra. Men press generelt i hverdagen mener jeg er viktig. Press for å levere bra på eksamen. Press for å ha god helse. Mange lider av overvekt og fedme i dag, og det kommer sykt mye dårlig med det. Det var presset utenfra som gjorde meg oppmerksom på at livsstilen min ikke var holdbar.

Blant jernstenger, vektskiver og monkey bars er Joachim hjemme. Det trenger ikke handle om six pack, men om helse.

Bekymrede lærere

Kroppskommentarene fra folk stoppet ikke. Men nå var det ikke andre ungdommer som kalte ham lubben – det var lærere som mente han begynte å bli ekstrem.

– På to år spiste jeg ikke godteri og drakk ikke brus. Jeg trente to-tre ganger om dagen. Jeg hadde snudd drastisk. Lærerne sa det kunne gå galt. At jeg kunne bli skadet og så videre.

Oslogutten sier han fort kan bli ekstrem, enten i den ene eller andre retningen. Det er mye han ikke gidder å gjøre, men når han først går inn for noe, er det med (tatovert) hud og (bleika) hår.

All in. Or nothing.

Derfor gjorde det vondt å ryke ut av Norges tøffeste. Etter at han hadde fått tenkt seg om.

En mental knekk

Mange av Joachims bekjente mente han måtte melde seg på Norges tøffeste.

– Frisøren min kom med det siste, lille pushet, forteller han.

Mens frisøren fikset håret hans, fylte Joachim inn søknadsskjemaet.

«Jeg mener jeg er den tøffeste og at jeg kommer til å ta den tittelen med hjem til Oslo der den hører hjemme», skrev han.

– Jeg hadde en anelse om at jeg skulle komme med, ler 25-åringen.

– Jeg følte jeg hadde det som trengtes, og kanskje et lite ekstra glimt i øyet.

Da han møtte de ni andre deltakerne, ble han ganske satt ut av det høye nivået denne sesongen, og skjønte dette skulle bli en skikkelig fight.

Han har stått på blikkbokser under iskaldt, rennende vann. Gått kilometer på kilometer med tømmerstokker på slep. Blitt levende begravd. Det ble dårlig med søvn og lange dager med lite mat.

Hvordan gikk det så med en person som skulle vinne, men som røk midt i konkurransen?

Det siste han fikk gjøre i Norges tøffeste stilte krav til presisjon, konsentrasjon og utholdenhet. Svømme i kaldt vann, klatre opp til land for så å spurte våt og nedkjølt opp trapper. Og når melkesyren jaget gjennom kroppen måtte han finne roen, sikte – og treffe.

Joachim mener hodet satte kroppen helt ute av spill.

Fra likegyldig til bitter angrer

– Jeg er en veldig utålmodig person – og det var mye venting under innspilling av Norges tøffeste. Det ble slitsomt mentalt for meg, og jeg fikk ikke til å fokusere. Jeg var lei, og klarte ikke være til stede i konkurransen. Jeg klarte ikke å være påskrudd.

«Klarer han å holde hodet kaldt når det gjelder?» spurte Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand i presentasjonen av deltakerne i Norges tøffeste 2022.

Svaret på det kan fort være nei, sier Joachim selv.

Først var han likegyldig. Samma om han røk – han var drit lei.

Morgenen etter, da han våknet opp i en myk, ren hotellseng, kom angeren. Han kunne jo ha gitt mer?! Han kunne kjempet hardere?!

– Jeg følte jeg hadde kastet bort en stor mulighet.

3 tips fra Joachim

Løsningen ble å komme seg videre. Sette seg nye mål. I siktet nå, har han pallplassering i crossfitkonkurransen Oslo Throwdown 2022 og kvalifisering til NM i functional fitness 2023 (som vi for enkelthets skyld kan kalle crossfit-NM).

I tillegg jobber han fortsatt som personlig trener. Han har klart å motivere seg selv til et sunt liv. Nå finner han mening i å hjelpe andre med å oppnå det samme. NRK spurte om hans beste tips til folk som trenger en livsstilsendring.

«Det er helt ok om du trenger litt tid til å tenke før du gir tipsene, vi kan snakkes senere!»

Nei, let's go! Svaret er kontant. Han trenger ikke tenke.

Her er Joachims topp 3 tips:

Finn aktiviteten din

Mange misliker rett og slett trening. Det første tipset er å utforske ulike fysiske aktiviteter og finne det du faktisk liker. For det er garantert noe.

Dansing, boksing, styrketrening ... Det spiller ingen rolle. Så lenge du synes det er morsomt, vil det sette deg i gang.

Skaff en hjelper

Andre steg er å skaffe en partner – en som kan treningsformen du har valgt. Enten det er en læremester eller en kompis. Du trenger en på sidelinjen som kan hjelpe deg til mestring. Starter du på egen hånd, er det dessuten enklere å droppe hele greia.

Skap rutine

Vi går oss fort inn i et bestemt spor, og da kan det være vanskelig å komme seg over i et nytt. På godt og vondt. Mange som skal endre livsstil går for hardt ut. Fra 0 til 100 raskere enn en Tesla Roadster.

Resultatet kan fort være skader og utbrenthet, eller at du bare går lut lei. En rutine må bygges. Start i det små med aktiviteten din to ganger i uka. Så tre. Så fire.

Så to ganger daglig seks dager i uka? Nei, så ekstrem trenger du faktisk ikke bli. Med mindre du vil bli en av Norges beste crossfittere, da.