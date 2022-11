«Kjære lille tulling. Trodde du virkelig dette skulle bli lett?»

Slik åpnet Hanna brevet. De håndskrevne linjene på det gulbrune papiret ble med i sekken da hun flyttet inn på den nedlagte, nedslitte oljeplattformen Albuskjell i Trondheim for å delta i Norges tøffeste. En realityserie hvor 10 unge mennesker blir satt på harde fysiske og mentale prøver.

«Du var jo fullstendig klar over at du ville få vondt i både viljen og kroppen. Men er det ikke sånn du liker det da?»

Hanna Martinsson fra Oslo er ballettjenta som ble bryter.

Det engstelige, forsiktige barnet som ble skytter på stormpanservogn.

Hun pleide å være livredd for å feile og drite seg ut. Såpass redd at hun ikke turte å rekke opp hånda i klasserommet. Likevel kom hun seg senere – selvsikkert – inn i Telemark bataljon.

– Det hadde foreldrene mine aldri gjettet. Eller, ingen hadde gjettet det, ler Hanna i dag.

Hun har store ambisjoner om å stige i Forsvarets grader. Og hun har svettet, fryst og blødd seg til finalehelgen i Norges tøffeste.

Men like etter at hun sikret plassen, kom fienden snikende.

Da måtte Hanna ta frem brevet.

Den vonde seieren

Hanna var brevets avsender – men også mottaker. Brevet skulle hjelpe henne når usikre Hanna fortalte at hun ikke er god nok om hun feiler og ikke fortjener det om hun lykkes.

Brevet skulle minne Hanna på hva hun egentlig vil og hva hun faktisk er god for.

«Du har fått en mulighet mange bare kan drømme om. Så for alle som gjerne skulle bytta plass med deg, men også for din egen del: Ta deg sammen!»

Siste konkurranse før finalehelgen krevde at hun hadde raske ben og var kjapp i topplokket.

Eline og Hanna sikret hver sin plass først. Sondre og Brage måtte kjempe om den siste.

I løpet av oppholdet der inne på plattformen, hadde Hanna fått et nært vennskap med Brage.

Da han tapte konkurransen og måtte takke for seg, traff usikkerheten Hanna med full kraft.

– Jeg kjente det på kroppen. Jeg var redd for hvordan det skulle se ut utad. At andre skulle mene Brage fortjente å være der mer enn meg. Og så hadde jeg i tillegg håpet å stå i finalen sammen med ham – ikke danke ham ut, sier hun.

En pep talk fra noen hun stolte på i crewet, og hennes egne strenge setninger i brevet, hjalp henne til å forstå at hun fortjente å bli værende.

«Det er nå du har sjansen. Denne opplevelsen får du bare én gang, så sørg nå for at du kan se tilbake på det med stolthet».

Folk gir faen

Da Hanna ble tatt ut som en av de 10 deltakerne i årets sesong av Norges tøffeste, fikk hun panikk. Hun var da ikke god nok? Hva ville andre mene?

Selvsagt hadde hun ikke sendt inn søknaden selv. En kollega i Telemark bataljon hadde gjort det.

Hvis han ikke hadde pushet henne, ville vi ikke ha blitt kjent med den blide, lille, kruttsterke 22-åringen via TV-skjermen i høst.

Men heldigvis vet Hanna det innerst inne, etter mange års terping: Folk flest bryr seg om seg selv, ikke om henne.

«Husk at du bare er en liten jente på 50 kilo, og at alle egentlig gir blanke f i hva du driver med. Husk at du er en del av en stor verden, og at du er glemt om 100 år».

– Jeg blir glad av å tenke på hvor lite jeg egentlig betyr i den store verden. Tankegangen har fått meg til å slappe av og senke forventningene til meg selv.

I brevet minner hun seg også på at det ikke er farlig å ha det vondt.

«Sørg for at du fortjener den varme maten, den lange dusjen og de gode sommerdagene, når den tid kommer. For om kun kort tid, er det det du har foran deg. Og for å forstå verdien av dette, er det bra å ha det litt vondt. Det er ikke farlig».

Nederst i saken får du Hannas 3 råd til deg som sliter med for høyt forventningspress.

Nytt syn på prestasjon i Forsvaret

Hvordan fjerne det vonde, altoppslukende forventningspresset fra livet? Et alternativ er selvsagt å unngå alle arenaer med konkurranse og prestasjon. Det er en veldig dårlig strategi, mener Hanna.

Kanskje vil noen mene det er selvtortur at noen som sliter med et tidvis usunt forventningspress oppsøker situasjoner som kan øke presset. Som at Hanna valgte en karriere i Forsvaret, av alle ting. Men det var noe med prestasjonskulturen der. Noe som trigget.

Hanna forklarer at man i Forsvaret skal være i god fysisk form – men ikke fordi man skal se bra ut eller bli godt likt av andre.

– En skal gjøre en nyttig funksjon. I verste fall kan det handle om at du og makkeren din overlever eller ikke. Det setter ting i perspektiv og skaper en sunn prestasjonskultur. Alt du gjør har en dypere hensikt enn hva andre tenker og mener om deg som person, sier Hanna.

Det tok kort tid før hun begynte å stortrives med gutta i Telemark bataljon.

Før hun fikk jobb der, kjempet hun om å komme inn i jegertroppen. Hun skulle gjennom et heftig opptak ute i skogen med sult, redsel og smerte.

Det var pakningsløpet som slo henne ut. Sju kilometer. 54 minutter. 22 kilo i sekken. Hanna klarte ikke tidskravet.

– Jeg var for liten for sekken, sier Hanna, før hun raskt skyter inn:

– Jeg mener: Sekken var for stor for ryggen min.

Var det farlig å mislykkes? Nei. Gjorde hun sitt beste? Ja.

«Husk at du er rå. Husk at livet er nå. Husk at uansett hva som skjer, kommer du tilbake til folk som er glad i deg❤️».

Under innspillingen av Norges tøffeste fikk programleder Jørgine Massa Vasstrand behov for å hjelpe Hanna med å forstå hva hun faktisk fortjener.

– Sett fra utsiden fortjener du virkelig finaleplass, sa Jørgine.

– Du har bevist gjennom de siste konkurransene at du kanskje er mye mer å frykte enn andre har antatt. Du må bevise for deg selv at du vil dette mest.

For Hanna vil. Hun har lyst til å vinne hele skiten:

– Hvis jeg vinner, er det jo mest for meg selv. Men selvfølgelig også for alle som ikke har troen på seg selv. Det hadde vært kult å inspirere andre til å ta sjanser og kaste seg ut i utfordringer man er redd for.

Her er Hannas 3 råd til deg som sliter med forventningspress:

Innse hvor ubetydelig du egentlig er 🌎

For noen kan det kanskje høres trist og skummelt ut. Men for Hanna gir det styrke.

Gjør ting du frykter 🥶

Før holdt Hanna seg i komfortsonen. Så lærte hun hva som gjelder: Eksponering, eksponering, eksponering. Er du redd for at du ikke vil prestere bra nok på fotballaget, må du for all del ta på deg fotballskoa og løpe ut på banen. Tving deg til å tenke så lite som mulig. Bare gjør. Lykkerusen ved å gjennomføre vil forsterkes av at du i utgangspunktet var redd.

Til slutt, så klart: Skriv brev til deg selv 💌

Innerst inne vet du at du er din verste fiende. Så når du begynner å jobbe mot deg selv, les det du har fått ned på papiret. Fra deg. Til deg.